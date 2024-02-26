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千黛亞鏤空切割裝露恥骨不低俗　高衣Q當時尚圈女神

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▲▼ 千黛亞 。（圖／CFP）

▲千黛亞於《沙丘：第二部》紐約首映會，身穿Stephane Rolland 2024春夏高級訂製服。（圖／CFP）

記者陳雅韻／台北報導

好萊塢大片《沙丘：第二部》將於2月28日上映，主角「甜茶」提摩西夏勒梅（Timothée Chalamet）與千黛亞（Zendaya）的全球宣傳行程也邁入尾聲，最終場於紐約時間25日在紐約登場，時尚指標人物千黛亞沒讓大眾失望，以一襲鏤空切割白色禮服亮相，從胸口一露透膚至大腿的設計連恥骨全都露，卻巧妙展現「高級性感」，讓網友大讚是真正的女神。

▲▼ 千黛亞 。（圖／路透社）

▲千黛亞戴上6個寶格麗Serpenti鑽戒絕配金色美甲。（圖／路透社）

27歲千黛亞宣傳新片《沙丘：第二部》的每套造型，讓粉絲猶如欣賞精采時裝秀，她的御用造型師Law Roach功不可沒。在紐約首映會上，Law Roach為她準備法國設計師品牌Stephane Rolland 2024春夏高級訂製服，白色長袖及地裙裝的裙襬點綴金色建築感裝飾，最吸睛是從胸口至大腿採透視鏤空切割，相當時髦，她同時戴上代言品牌寶格麗（BULGARI）6個Serpenti蛇鑽戒，與她的金色美甲絕配。

▲▼ 千黛亞 。（圖／CFP）

▲提摩西夏勒梅（右）與千黛亞到南韓宣傳時，一同穿上南韓設計師品牌JUUN.J連身褲裝。（圖／CFP）

高挑纖瘦的千黛亞絕對不只有性感一種風格，她與提摩西夏勒梅到南韓宣傳《沙丘：第二部》時，兩人特別穿上南韓設計師品牌JUUN.J一粉一藍的連身褲裝，以情侶裝之姿登台，千黛亞刻意不穿好外套拉成落肩模樣，又美又帥。

▲▼ 千黛亞 。（圖／CFP）

▲提摩西夏勒梅（右）與千黛亞手比愛心，模樣俏皮。（圖／CFP）

關鍵字：

千黛亞, 寶格麗, BULGARI, 沙丘2

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