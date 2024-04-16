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破解職場難題！「找到理想工作九宮格」快速知道自己要什麼

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文／馬克

 在面對人生任何重大決定的時候，我們都可以利用這個系統化的方法來幫助自己做出決策：一是事前的自我準備，二是事後的自我評估。  以找工作來說，我們可以先設定一份「理想工作」清單，把對工作的想像描繪出來，並且利用追問法，對自己進行靈魂拷問：為什麼要把這件事列在清單上，這件事對我有什麼意義。然後利用這份理想工作清單，幫助自己設定目標。  例如，最多人常掛在嘴上的「錢多事少離家近」，光這三個條件，我們每一個都可以向下追問，錢多，是多少算多呢，每個月30,000、50,000、年薪百萬，年終六個月，還是多少呢？ 

▲▼親愛的馬克瑪麗2：Re:上班難、做人更難，我該怎麼辦？ 。（圖／三采提供）

▲親愛的馬克瑪麗2：Re:上班難、做人更難，我該怎麼辦？ 。（圖／三采提供）

現在只要在網路上搜尋一下，馬上就可以知道什麼樣的工作可以達到你想要的月薪，請你先找一個普遍值，也就是大部分人都可以達到的平均薪資，而不是著眼於業界菁英的極端值。 

在很多用高獎金吸引新進業務員的行業中也是一樣，有千萬保險業務員、千萬房仲，但那都是該業界中的鳳毛麟角。公司願意開出高價的保障月薪，就是知道這個環境非常的競爭與殘酷，能夠留下的人不多。  所以在找工作的時候請去找這個行業的普通平均薪資，或是去看它的中位數。我知道你覺得「用平均數或中位數來看太低了吧，我一定會超過平均的啊」。你不孤單，世界上七成的人也都覺得自己超過平均，但這是一件邏輯上不可能的事——70%的人認為自己勝過50%。我們當然可以做更大的夢想，dream bigger。但更大的目標，也就相應著我們要付出更大的努力。當你在訂定目標的時候，請記住這一點。 

把「錢多事少離家近」這三件事情都細細想好之後，才是真正困難的開始；現在請你排序，請問這三件事到底哪一件對你來說比較重要呢？你在找工作的時候第一個要考量的事情是哪一個呢？  當然你要考量的可能還不止這三點，還包含了成就感、挑戰性、家人的期待、升遷加薪的機會、擴展視野的可能等等，總之，把這些條件都細細追問並排序後，你就得到一份你的求職清單，它可以幫助你非常快速的篩選工作。 

這套事前自我準備－事後自我評估的系統是給相信自己有價值的人，相信自己會持續進步的人，有著開放思維、成長心態的人所使用的。如果你是那種認為凡事隨緣啦，人噢會做什麼樣的工作，遇到什麼樣的伴侶，讀什麼樣的學校，都已經命中注定了啦。你在一出生的時候命盤就已經寫好了，做再多準備都沒用的啦。那這樣的決策系統對你來說就不適用。你的人生在未來會越來越常出現「欸好像有點卡住了的感覺」，不過也沒關係，因為那是你所相信的人生觀。  你相信什麼，你就會過著怎樣的人生。 

▲▼親愛的馬克瑪麗2：Re:上班難、做人更難，我該怎麼辦？ 。（圖／三采提供）

★書名：《親愛的馬克瑪麗2：Re:上班難、做人更難，我該怎麼辦？》
★作者：馬克
★出版社：三采文化
★出版日期：2024／4／24
★建議售價：NT$ 420

關鍵字：

求職, 職場, 決策, 舒適圈, 薪資

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