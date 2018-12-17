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聖誕倒數8天／銀座百年甜點推超Q聖誕巧克力，一口咬下甜入心

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▲▼ SHISEIDO PARLOUR 聖誕禮盒發售 。（圖／品牌提供）

▲超有顏值的聖誕禮盒，送禮自用兩相宜。

記者曾怡嘉 / 台北報導

來自東京銀座資生堂百年經典甜點─SHISEIDO PARLOUR，在聖誕節前夕特別推出Christmas Sweets「聖誕巧克力糖果」限定禮盒，外盒是超吸睛可愛動物造型，禮盒內更集結3種口味巧克力，一次滿足你嗜甜的心！

▲▼SHISEIDO PARLOUR推聖誕禮盒。（圖／番攝自）

▲將可愛的森林動物通通印到外盒。（圖／翻攝自n225k930t1031i104n917）

在堆積著白雪的森林中，馴鹿、兔子、松鼠、狐狸、貉、小等森林中的好朋友們以聖誕老人為中心聚集著，準備一起度過愉快歡樂的聖誕節。孔雀綠般的夜空，閃爍著許多耀眼的星星，終於這片森林要展開聖誕節了。在一年一度最重要的這一天，與森林中的動物朋友一起，帶著迎接佳節的興奮心情，盡情享用閃亮甜蜜的三種口味巧克力吧！

▲▼SHISEIDO PARLOUR推聖誕禮盒。（圖／番攝自）

▲3種口味，一次滿足。（圖／翻攝自n225k930t1031i104n917 IG）

資生堂百年經典甜點-SHISEIDO PARLOUR，為了慶祝佳節特地推出 Christmas Sweets「聖誕巧克力糖果」限定禮盒，外盒有印著可愛森林動物，盒內更擁有3種口味巧克力，讓你每吃一口都滿足，即日起限定販售！
 ▲▼ SHISEIDO PARLOUR 聖誕禮盒發售 。（圖／品牌提供）

SHISEIDO PARLOUR 聖誕巧克力糖果(15入) 售價860元。（圖／品牌提供）

牛奶巧克力〈綠色包裝〉：以牛奶巧克力為基底，揉入純香的黑可可餅乾，是一款溫醇香甜的巧克力。
草苺巧克力〈粉色包裝〉：以奶白色巧克力為基底，融合鬆脆的草苺顆粒與脆片，是一款酸甜滋味的巧克力。
斯派庫魯斯〈金色包裝〉：以歐洲傳統的聖誕餅乾(肉桂味)加上資生堂PARLOUR風格的完美搭配，是一款有著絕妙平衡感的白色巧克力。

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關鍵字：

聖誕倒數, 聖誕節, 巧克力, SHISEIDO PARLOUR
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