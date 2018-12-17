專家教戰！最強洋蔥式穿法「只要3層」這樣做　保暖又不悶熱

▲天氣越來越冷了，不是穿越多越保暖，洋蔥式穿法舒服又免厚重。（圖／unsplash，以下同）

記者蔡惠如／綜合報導

近日首波冷氣團報到，許多民眾都陸續拿出冬衣保暖，雖然大多數人都聽過「洋蔥式穿法」，但僅少部分人真正了解「怎麼做」，專家表示洋蔥式穿法不是穿得像「洋蔥」，有時保暖過度反而引發不適，其實基本的洋蔥式穿法只要3層，保暖兼顧透氣才是關鍵。

▲過度保暖對身體也不好。

雖然天氣冷多穿件冬衣禦寒是正確的，但其實現代人禦寒衣物選擇多，一不小心反而會過度保暖，尤其對於小孩與老人的衣著更會出現此狀況，保暖做太足會產生頭暈、發熱、身體微燙等狀況，還可能引起乾燥性皮膚炎。

衣物專家表示，台灣屬於高濕度的氣候，洋蔥式穿法最好以3層為主，最內層要「吸濕排汗微保暖」像是發熱衣、排汗保暖衣等，第2層主要任務是「保暖」，可選擇毛衣、薄羽絨衣或羽絨背心，外層則要防風防水，像是夾克、風衣或能防水的厚羽絨衣等。

▲外層大衣要以防風為主，最好是防水或防潑水材質，避免衣服濕透寒氣進入體內。

此外，「透氣」也是一個關鍵，建議在選購最內層衣服時，不要選太緊的衣物，像是留點空隙的發熱衣，或是透氣材質的產品，才能把身體的熱度傳到中層與外層，讓羽絨衣或毛衣達到保暖效果，穿起來也會更舒適。

▲衣服不要貼得太緊，也可透過拉鍊調節體內過高的體溫。

若這樣仍感覺冷，也可從頸部與頭部補強，建議配戴保暖的帽子以及圍巾，但注意要避免過熱，至於小孩跟老人表達能力不好，要如何從外判斷？可從外部跟精神狀態觀察，若臉部漲紅、情緒有點燥動不安，或是沒胃口，可能就是「保暖過度」了。

▲用帽子與圍巾補強，不要一昧地增加衣物。

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