水瓶才第二！曖昧到一半喜歡搞失蹤「星座Top 5」

▲搞清楚對方心思，才能讓曖昧期保鮮加溫。（圖／翻攝自FB/jtbc drama，以下同）

記者曾怡嘉 / 台北報導

人家都說曖昧時最美，一句「早安」、「晚安」或是「在幹嘛」都讓人怦然心動。本來已經習慣這甜蜜的節奏，誰知道突然有一天他敲你的次數變少，也不再報告行蹤，盤點曖昧中突然消失星座Top 5，你的他也上榜了嗎？

第5名 雙魚座

對愛情總是編織美麗幻想的雙魚座，即使只是曖昧階段就已經計畫好未來一切，再他們眼裡全都是美好畫面，什麼要存錢買房或是磨合都不在想像範圍中，千萬不要打破它們的泡泡，曖昧時期與他們「及時行樂」就對了。

第4名 雙子座

雙子座很在意曖昧時的感覺，他們很重視戀人氛圍，曖昧要拿捏得好不簡單，雙子性格跳躍，擁有截然不同的兩種個性，若你們總是保持朋友距離，時間拖久了，有可能心生厭倦，進而對關係喊停。

第3名 天秤座

天秤座表面上是好好先生、好好小姐，儘管他嘴巴上常說沒關係、或是你喜歡就好，可是他心中的尺量得分毫不差，當他對你無條件付出時，他也希望你能給他多一點得愛，或是看懂他對你的關懷。

第2名 水瓶座

總是以自己為中心的水瓶座，最討厭別人打亂他的生活節奏，他們的不羈和飄忽其實都在自我掌握之中，千萬不要想改變他們，否則寧可棄船也要把你徹底推開。

第1名 摩羯座

凡事想很多的魔羯座，比較欣賞另一半能在經歷和價值觀和他同步的人，即使不同步，也希望你積極有目標，若你需要他要一直拉著你往前走，他會覺得心很累，寧願放生你。