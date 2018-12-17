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林志玲撞衫陳庭妮！　同件洋裝穿出「大兩個Size」的臃腫感

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▲▼陳庭妮InStyle封面。（圖／InStyle提供）

▲陳庭妮、林志玲穿同一件VALENTINO洋裝，效果大不同。（圖／InStyle提供、資料照）

編輯／Rose

《比悲傷更悲傷的故事》全台票房1.35億，空降2018年度票房冠軍，陳庭妮在電影中飾演敢愛敢恨的攝影師Cindy，讓她重新省視自己的愛情觀，近期拍攝《InStyle》封面人物就詮釋了硬派與柔美兩種時尚風格的造型，跟私底下溫柔俏皮的陳庭妮，與Cindy的大女人作風有所呼應。

▲▼陳庭妮InStyle封面。（圖／InStyle提供）

▲陳庭妮穿這件洋裝，造型甜美。（圖／InStyle提供，以下同）

陳庭妮穿上VALENTINO（范倫鐵諾）藍白拼接波浪連身裙，表現出柔美氣質的那一面，沒想到竟然跟志玲姐姐撞衫了，不過也許是因為時尚拍攝能精選角度，陳庭妮穿起來超有氣質的洋裝，在志玲姐姐身上竟然有膨脹感，同一件衣服兩樣情，志玲姐姐這回合真的有點慘。

▲▼林志玲愛的分享嘉年華。（圖／記者李毓康攝）

▲▼林志玲愛的分享嘉年華。（圖／記者李毓康攝）

▲林志玲近日穿同一件洋裝出席活動，公開亮相360度角度都要顧到，但由於這件洋裝本身剪裁就寬鬆，角度避無可避，看起來略顯臃腫福態。（圖／資料照／記者李毓康攝）

模特兒出身的陳庭妮，身材骨感確實是個衣架子，登上封面時穿著一件大開前門的金屬色系洋裝，呈現出以往沒有的嫵媚女人風情，性感指數飆升，第一眼就給人驚艷印象！

▲▼陳庭妮InStyle封面。（圖／InStyle提供）

▲陳庭妮穿金屬色百褶洋裝登上封面，前胸大方露，尺度超大。

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翻看內頁還有其他驚喜，陳庭妮畫上深莓色口紅，穿著粉黑拼接西裝登場，翹起一隻腳的霸氣姿態，讓人又回想到敢愛敢恨的Cindy，是一名硬派女人形象，別於她以往小女人的俏皮活潑風格。剎那間，好像見到了Cindy拍攝時尚畫報的一面。

▲▼陳庭妮InStyle封面。（圖／InStyle提供）

▲陳庭妮穿DVF粉色西裝搭配GUCCI高跟鞋，坐姿霸氣。

▲▼陳庭妮InStyle封面。（圖／InStyle提供）

▲陳庭妮穿MK白色珠繡洋裝，優雅貴氣。

關鍵字：

陳庭妮, 比悲傷更悲傷的故事, 撞衫, 林志玲, VALENTINO, 范倫鐵諾, InStyle, Diane von Furstenberg, DVF, GUCCI, 古馳
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