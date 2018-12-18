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宋茜得罪造型師穿成「摔跤選手」　被狠批「虎背熊腰」

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▲▼宋茜Ralph＆Russo。（圖／翻攝宋茜工作室微博） ▲▼宋茜Ralph＆Russo。（圖／翻攝宋茜工作室微博）

▲宋茜出席嘉人中國風時尚盛典時，穿著銀色亮片禮服登場，但評價兩極。（圖／翻攝宋茜工作室微博）

記者張妤瑄／台北報導

大陸時尚雜誌《嘉人marie caire》12／17晚間舉辦年度盛典，紅毯上星光熠熠，其中宋茜的造型更是成為微博熱搜話題，以「宋茜造型」四個字被廣為討論，主因在於她雖然穿著一套超有氣勢的銀色亮片露肚短褲禮服，卻評價兩極。

宋茜的銀色亮片裝被網友狠批「虎背熊腰加上雷人造型，堪稱災難」、「是個蒙古摔跤選手」、「得罪造型師嗎？曝露自家藝人缺點」、「壯了點」。不過正面評價也不少，「時尚本來就是先人一步的」、「給那些只知道酸的人培養審美，是宋茜的恩賜」、「高冷御姐范，每種風格都美」。

▲▼宋茜Ralph＆Russo。（圖／翻攝宋茜工作室微博）

▲有網友認為這套禮服，讓宋茜看起來像「摔跤選手」。（圖／翻攝宋茜工作室微博）

宋茜從南韓女團f(x)出道，雖然在女團中擔任隊長，但她主攻大陸市場，對於機場時尚、私服穿搭都有學習的南韓演藝圈的精闢精神，總是走在潮流最前端，嘗試過許多不同風格的大膽造型，這回穿的銀色亮片裝是英國高級訂製服品牌RALPH＆RUSSO 2018秋冬高級訂製服的「當季高訂」。

▲▼宋茜Ralph＆Russo。（圖／翻攝宋茜工作室微博）

▲▼宋茜Ralph＆Russo。（圖／翻攝宋茜工作室微博）

▲宋茜這套禮服是英國品牌RALPH＆RUSSO的2018秋冬系列高級訂製服。（圖／翻攝宋茜工作室微博）

「當季高訂」有多厲害？以一般品牌來說，通常以借出成衣系列（Ready to Wear，RTW）為主，不夠大牌的明星，不會出借到訂製服等級，畢竟訂製服有很多是工坊工匠花了幾百個小時手工打造完成，是耗時耗力又耗資天價的手工訂製禮服。

▲▼宋茜Ralph＆Russo。（圖／翻攝宋茜工作室微博）

▲宋茜一向都勇於挑戰新風格，被罵也不在意。（圖／翻攝宋茜工作室微博）

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宋茜能穿到RALPH＆RUSSO當季新款高訂，就代表她的身價與地位在品牌心中已經非凡，至於造型效果好不好，又是另外一回事。以這件亮片裝來說，確實面料與剪裁有很高挑戰性，畢竟亮片在視覺上就有膨脹效果，這件禮服又是墊肩泡泡袖設計，看起來確實會「魁武」一些。

▲Ralph＆Russo。（圖／翻攝Ralph＆Russo官網）

▲宋茜穿的這套RALPH＆RUSSO禮服，確實在肩線剪裁上有「放大」效果。（圖／翻攝品牌官網）

關鍵字：

宋茜, 時尚穿搭, 宋茜造型, 當季高訂, RALPH＆RUSSO, 嘉人, marie claire
fashion.net

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