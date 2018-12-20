彩虹點點也太可愛了！RMK必買春妝3大攻略

記者李薇／台北報導、攝影

以歌舞劇《樂來越愛你》作為靈感，日系彩妝RMK在2019年推出全新的春季彩妝，以綠色、黃色、桃紅色等繽紛的顏色，搭配可愛的點點，打造出全新的彩妝系列，《ET FASHION》也整理3款一定要入手的春季彩妝，不但顏色很厲害，質地也是非常值得入手。

☞玩色點采眼頰盤，售價2450元

以點點設計的玩色點采眼頰盤，裡面總共有7個顏色做為搭配，不但可以單擦作為眼影，也可以混合出玩色的眼妝效果，橘色、桃紅或是白色還可以作為頰彩或是肌膚打亮，創造出繽紛又多變的妝容效果。

☞玩色點采口紅，售價1350元

這次口紅推出4個顏色，每個顏色都是由雙色組成，裡面的珠光層搭配上外面的顯色層，可以打造出細緻透亮的唇妝效果，使用唇刷的話不但可以兩個顏色單用，也可以雙色混合搭配，不過日本彩妝專家建議，在塗抹的時候不要畫圓混合，直接塗抹就可以讓兩個顏色徹底融合，以免唇妝變髒。

☞玩色點采眼盒，售價1400元

這次眼彩結合繽紛明亮的感覺，不過對於一般女性來說，卻覺得難以上手，不妨就可以挑選這款眼盒，以繽紛的顏色點綴，搭配棕色調的色系，可以展現出繽紛又不會過於誇張的妝容效果，非常適合喜愛大地色妝容，卻又想要多點變化的女孩。