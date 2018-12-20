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美到讓人屏息！普羅旺斯花朵風骨瓷香氛蠟燭

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記者李薇／台北報導、攝影

法國普羅旺斯香氛之王Rose et Marius 5日登陸台灣，超美的骨瓷杯子搭配上香氛蠟燭，仙氣十足，除了有香氛蠟燭這次還推出室內香氛、香水、香膏、護手霜、身體乳液等保養，非常浪漫的香味絕對是對居家生活重視的妳必備的單品。

▲Rose et Marius。（圖／記者李薇攝）

▲Rose et Marius。（圖／記者李薇攝）

☞必買LIST 1：骨瓷蠟燭杯搭配蠟燭，售價5900元

以骨瓷妝點純銀還有純金的顏色，描繪出專屬於普羅旺斯的絕美花雕圖案，每個骨瓷杯子都有不同的花樣，除了可以當作蠟燭杯，因為擁有極高的透光度，也可以作為燈罩，真正的杯子來使用，相當多元又高貴。

▲Rose et Marius。（圖／記者李薇攝）

▲Rose et Marius。（圖／記者李薇攝）

☞必買LIST 2：Rose et Marius香水，售價6600元

以普羅旺斯作為靈感的香氣，設計出5款香水，方形的玻璃瓶身設計，透出淡雅的藍色、粉紅光澤，最上方的瓶蓋設計出類似地磚的花樣，展現出繽紛又有活力的特色，香味揉合了大自然的氣息，展現出典雅浪漫的質感。

▲Rose et Marius。（圖／記者李薇攝）

▲Rose et Marius。（圖／記者李薇攝）

☞必買LIST 3：Rose et Marius室內香氛噴霧

一般的室內香氛噴霧味道不同，其中一向讓人覺得過於濃郁的琥珀，散發出細緻甜美的香氣，非常溫柔、香甜的氣味，讓人想要慵懶地待在家中，完全不想要出門，除了琥珀，還有清新的花香、果香可以挑選，絕對是居家香氛必備單品。

關鍵字：

Rose et Marius, 香氛, 居家, 香氛蠟燭, 香水
fashion.net

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