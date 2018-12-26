是帶有灰調的莫蘭迪色！YSL「黑心唇膏」1日絕美登台

▲YSL推出全新的「黑心唇膏」。（影／記者李薇攝）



記者李薇／綜合報導

之前《ET FASHION》曾經報導過的YSL「黑心唇膏」情挑誘吻豐潤蜜唇膏，即將在明年1月1日販售，外層是以品牌經典的「情挑誘光水唇膏」，搭配唇膏中心的「黑色愛心」，看起來擦上唇可以展現出酷又帥氣的唇妝效果。

YSL旗下非常經典的唇膏、又被暱稱為「小金管」的情挑誘光水唇膏，是品牌一直以來的長賣單品，水潤的質地搭配透亮有色澤的妝感，受到很多忠實粉絲喜愛，在2019年的春季，品牌以此系列結合黑色的中央愛心，推出情挑誘吻豐潤蜜唇膏，總共有6個新的顏色。

▲YSL推出全新的「黑心唇膏」。（圖／記者李薇攝）



在唇膏中央加上黑色的愛心，會讓原本的唇色變得更加暗一些，有點像是莫蘭迪色或是乾燥玫瑰色一樣，繽紛的色澤會變得更為沉穩、帥氣，像是原本的紅色就會變得有點像是灰紅色調，展現出低調卻又有顯色度的唇妝效果，塗抹到雙唇質地也是非常滑順，帶有一點水果的香味，加上微涼的質感，相信很有淺力成為女孩話題的單品。

但這也不是第一次品牌推出「夾心唇膏」，在2017年的春季，也曾推出一整個全新的系列「情挑誘吻雙色蜜唇膏」，當時就是以中央的顯色層搭配外圍的護唇精華，融合出全新的色調，中間更是以可愛的雙唇作為設計，一推出就立刻在網路上掀起話題，成為當時最火紅的唇膏之一。

▲YSL超美的黑心唇膏國外推出8色，台灣只進6色。（圖／翻攝自hairmake_muro IG、mayumayu.kurata IG）

