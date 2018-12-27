Jo Malone超絕美的醇粹古龍水　台灣首度獨家引進

記者李薇／綜合報導 圖／品牌提供

繼中東、英國、法國、馬來西亞等地區 2017 年上市造成搶購風潮後，「醇粹古龍水系列」於2018年底進入台灣，也成為大中華區第一個獨家引進的國家，絕美的曜黑設計基底瓶身，烙印上香氣代表的職務，展現出奢華優雅的風格。

外型雖然與芳醇系列相似，但醇粹古龍水更加強調每款香氣的重點成份：像是神秘的烏木、浪漫的玫瑰以及令人陶醉的夜來香，不僅強化古龍水本身的質感與尊貴，更同時保留了 Jo Malone London 標誌性的透明感和平衡。

這次針對台灣搶先上市，也引進3款不同的香味，帶有木質調質感的香氣融合上花朵的清香，絕對會震撼香氛迷的嗅覺，交織出與眾不同的獨特香氣，帶出個人尊爵的品味。

☞絲絨玫瑰與烏木醇粹古龍水

馥郁細緻的大馬士革玫瑰，點綴著些許覆盆莓的浪漫，包覆著煙燻烏木與醇烈丁香，最後以果仁糖和莎草帶來深邃迷人的質感。

☞夜來香與白芷醇粹古龍水

白花中的女王、富麗堂皇且感性的夜來香，結合白芷的翠綠辛香和依蘭依蘭及茉莉帶來的魅惑氣息，營造出花朵的豐盛，最後以華麗的琥珀暖意，展現豐滿瑰麗的性感，令人陶醉。

☞烏木與佛手柑醇粹古龍水

新鮮珍貴且令人回味的烏木，透過煙燻方式處理作為基調，輔以清脆的佛手柑和琥珀為前調與中調，最後以莎草加強烏木本身的木質香氣，營造沉穩優雅氣息。