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AdidasＸ《權力遊戲》發售月份曝光！黑鞋面上有白雪還印誓言

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編輯／Duke　圖／翻攝自Sneakernews

在7月初Adidas與知名美劇《權力遊戲》（Game of Thrones）聯名鞋碟照曝光後，馬上就迎來多張實鞋細圖，其中最先曝光的是「Night's Watch」配色，將有可能在2019年4月發售，難道守夜人軍團將率先來襲，以抵禦北方異鬼嗎？

▲adidas x 權力遊戲。（圖／翻攝自Sneakernews）

《權力遊戲》開拍8年終於將在2019年4月釋出最後一季，據悉，Adidas可能同時推出5雙Ultra Boost聯名款紀念《權力遊戲》的結束。而近日代表守夜人軍團的「Night's Watch」實鞋曝光，黑色鞋面上點綴著白雪，不僅呼應著守夜人軍團中的關鍵角色Jon Snow，也象徵他們是在一片冰天雪地中抵禦異鬼。

▲adidas x 權力遊戲。（圖／翻攝自Sneakernews）

▲adidas x 權力遊戲。（圖／翻攝自Sneakernews）

實鞋曝光照中許多細節清晰可見，像是鞋舌內的「Night gathers, and now my watch begins」字樣，代表守夜人軍團的誓言，鞋跟及鞋帶上則分別是「Night's Watch」、「Take The Black」字樣，另外，鞋襯上也有影劇名稱「Game of Thrones」，相信不久後就會迎來鞋款發售消息，究竟「Night's Watch」會不會為此聯名系列打頭陣呢？就讓我們好好期待吧！

▲adidas x 權力遊戲。（圖／翻攝自Sneakernews）

▲adidas x 權力遊戲。（圖／翻攝自Sneakernews）

▲adidas x 權力遊戲。（圖／翻攝自Sneakernews）

▲adidas x 權力遊戲。（圖／翻攝自Sneakernews）

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關鍵字：

冰與火之歌, 權力遊戲, 愛迪達, Adidas, 聯名, 球鞋, Ultraboost
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