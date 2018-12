AdidasＸ《權力遊戲》發售月份曝光！黑鞋面上有白雪還印誓言

編輯/Duke 圖/翻攝自Sneakernews

在7月初Adidas與知名美劇《權力遊戲》(Game of Thrones)聯名鞋碟照曝光後,馬上就迎來多張實鞋細圖,其中最先曝光的是「Night's Watch」配色,將有可能在2019年4月發售,難道守夜人軍團將率先來襲,以抵禦北方異鬼嗎?

《權力遊戲》開拍8年終於將在2019年4月釋出最後一季,據悉,Adidas可能同時推出5雙Ultra Boost聯名款紀念《權力遊戲》的結束。而近日代表守夜人軍團的「Night's Watch」實鞋曝光,黑色鞋面上點綴著白雪,不僅呼應著守夜人軍團中的關鍵角色Jon Snow,也象徵他們是在一片冰天雪地中抵禦異鬼。

實鞋曝光照中許多細節清晰可見,像是鞋舌內的「Night gathers, and now my watch begins」字樣,代表守夜人軍團的誓言,鞋跟及鞋帶上則分別是「Night's Watch」、「Take The Black」字樣,另外,鞋襯上也有影劇名稱「Game of Thrones」,相信不久後就會迎來鞋款發售消息,究竟「Night's Watch」會不會為此聯名系列打頭陣呢?就讓我們好好期待吧!

