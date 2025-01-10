Lisa首曝光梵克雅寶幸運草錶　搭LV雪花包好喜氣

▲Lisa穿紐約品牌SER.O.YA紅色緊身洋裝自拍，搭配寶格麗Tubogas手環與戒指，並首度曝光梵克雅寶Sweet Alhambra手鍊錶。（圖／翻攝lalalalisa_m IG）

記者陳雅韻／台北報導

BLACKPINK泰籍成員Lisa事業運旺，坐擁LV（Louis Vuitton，路易威登）、寶格麗（BVLGARI）等一線大牌代言的她，私下穿搭時髦的她總巧妙融入代言商品，不過新年一身紅裝首度曝光寶格麗之外的珠寶品牌作品，戴上法國珠寶世家梵克雅寶（Van Cleef & Arpels）標誌性的Sweet Ahambra手鍊錶，流露甜美氣息。





▲Lisa戴梵克雅寶Sweet Alhambra手鍊錶，拎LV Ski系列304,000元的Capucines Mini刺繡雪花圖案包。（圖／翻攝lalalalisa_m IG）





▲梵克雅寶18K玫瑰金鑲嵌紅玉髓的Sweet Alhambra腕錶，615,000元。（圖／翻攝梵克雅寶官網）

Lisa分享聖誕假期至跨年期間的生活照，其中她穿著紐約品牌SER.O.YA紅色緊身洋裝自拍的造型，除了搭配代言的寶格麗Tubogas手環與戒指，另一手還戴著梵克雅寶Sweet Alhambra手鍊錶，Alhambra系列於1968年問世，以代表性運的四葉草圖騰設計著稱，她所戴的錶款由18K玫瑰金璣鏤雕花與鑲嵌紅玉髓的幸運草圖案構成，與服裝色系完美呼應。





▲Lisa拎LV Candy Factory聖誕系列的Nano Alma小包72,500元，上面掛著Vivienne Fur鑰匙扣28,500元，抱著LV皮製爆米花桶。（圖／翻攝lalalalisa_m IG）

LV各式節慶系列包款也是Lisa的心頭好，她拎著LV Ski系列Capucines Mini包搭配紅色洋裝，小牛皮製作的包身以閃亮珠飾和人造閃鑽的手工刺繡展現雪花圖案，完美展現冬日氣氛；而換上輕鬆的牛仔裝，Lisa拎著LV Candy Factory聖誕系列的Nano Alma糖果圖案手袋，她再掛上Vivienne Fur鑰匙扣，可愛指數破表，她同時抱著LV皮製的爆米花桶，模樣俏皮。

