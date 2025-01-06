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Lisa跨年露肚裝是「未來大嫂牌」　媽媽拎她代言的LV好貴氣

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▲▼Lisa 。（圖／翻攝IG）

▲Lisa（右）開心與媽媽過新年，身穿法國品牌DESTREE桃紅色露肚裝並拎同品牌小包。（圖／翻攝chitthipbruschweiler IG）

記者陳雅韻／台北報導

南韓女子天團BLACKPINK泰籍成員Lisa跨年時回家鄉泰國，在ICONSIAM購物中心廣場跨年表演壓軸演出，被眼尖的粉絲抓包緋聞男友、LVMH集團三公子Frédéric Arnault就在台下觀眾群中看她演出，更有趣的是媽媽分享與她合體過新年的照片，Lisa穿的桃紅露肚裝出自法國品牌DESTREE，正是LVMH集團二公子Alexandre Arnault老婆Géraldine Guyot創立的品牌，顯現她與此精品集團家族的密切關係。

▲▼Lisa 。（圖／翻攝IG）

▲Lisa在泰國曼谷進行跨年表演時，穿紐約品牌The Blonds閃亮的水晶裝登台。（圖／翻攝lalalalisa_m IG）

終年在外奔波工作的Lisa，跨年時終於有時間回泰國陪家人，緋聞男友Frédéric Arnault也愛相隨，專心看她的跨年演出外，也拜訪Lisa父母，雖然雙方未公開認愛，但從兩人的行程、Lisa代言的LVMH集團品牌，於公於私兩人的關係都相當緊密。

▲▼Lisa 。（圖／翻攝IG）

▲Lisa媽媽拎女兒代言的LV My Capucines系列包，搭配可訂製的吊飾。（圖／翻攝chitthipbruschweiler IG）

Lisa與媽媽團聚時穿著「未來大嫂牌」DESTREE，桃紅色花卉短版上衣配桃紅色裙露纖腰，顯得青春洋溢，她所拎的米色小包包也出自同品牌；當天Lisa媽媽則拎著女兒代言的LV黑色My Capucines系列包款顯得貴氣，此為可客製化包款，能選擇皮革顏色與3款獨特吊飾。
 

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關鍵字：

BLACKPINK, Lisa, LV, Louis Vuitton, 路易威登, DESTREE

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