fb ig video ETtoday search mobile

鎮金店聯手7-ELEVEN賣霜淇淋　免費撒開心果碎粒還抽金元寶

>

▲▼ Just Gold 。（圖／公關照）

▲Just Gold鎮金店首度攜手7-ELEVEN合作，推出以漆黑色餅杯盛裝淡淡湖水綠開心果霜淇淋，再撒上鹹香烤焙開心果碎粒。（圖／鎮金店提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

以黃金設計著稱的Just Gold鎮金店，首度攜手7-ELEVEN合作，8日起於7-ELEVEN販售「雪淋霜」霜淇淋的指定門市開賣「限量金奢款」霜淇淋，漆黑色餅杯盛裝淡淡湖水綠開心果霜淇淋，再撒上鹹香烤焙開心果碎粒，猶如黑曜石、翡翠與碎金共同譜出的奢華視覺饗宴，時尚又美味，預料將掀起一波打卡潮。

▲▼ Just Gold 。（圖／公關照）

▲凡購買7-ELEVEN「雪淋霜霜淇淋」、「酷聖石霜淇淋」不限口味，登錄發票即可參加抽鎮金店純金元寶活動。

凡購買Just Gold鎮金店與7-ELEVEN合作的開心果霜淇淋，即贈送一包烤焙開心果碎粒與一片鎮金店金開心糖片，數量有限，送完為止，更吸引人還有掃描霜淇淋聯名杯套或紙杯上的QR CODE，登錄發票即可參加抽鎮金店純金元寶活動。此外，品牌從9日下午3時起於7-ELEVEN開賣淘喜十二生肖純金吊墜，讓消費者輕鬆就能買到新年幸運物。

▲▼ Just Gold 。（圖／公關照）

▲alice + olivia Café不定期推出新菜單。（圖／翻攝alice + olivia Café臉書）

時尚與精品品牌經常跨界推美食，吸引更多新客。紐約時尚品牌alice + olivia全世界第一間常態性alice + olivia café落腳於台北信義區新光三越A8館，將時尚與甜點、咖啡做完美結合，同時不定期推出新菜單帶來驚喜，品牌標誌性的Stacey Face娃娃頭成為餐點的最佳裝飾，讓人忍不住先讓人一拍再拍。

►大S素顏亮麗如昔　27萬MIKIMOTO珍珠項鍊幫打光

► 泰勒絲財富自由狂愛金錶　卡地亞百萬美洲豹錶成新歡

關鍵字：

7-ELEVEN, 鎮金店, Just Gold, Vacanza

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

59歲郭富城揭不老秘訣

59歲郭富城揭不老秘訣

愛馬仕把柏金包翻過來

愛馬仕把柏金包翻過來

劉嘉玲戴G-SHOCK爬山

劉嘉玲戴G-SHOCK爬山

生活出現4種情況代表你該喘口氣

生活出現4種情況代表你該喘口氣

Chloé波西米亞泡泡裙回歸

Chloé波西米亞泡泡裙回歸

王淨逛TIFFANY大推甜點

王淨逛TIFFANY大推甜點

孫芸芸澳洲豪宅絕美布置曝光

孫芸芸澳洲豪宅絕美布置曝光

工作到極度厭世　3句話找回力量

工作到極度厭世　3句話找回力量

IKEA傳奇肉丸竟非瑞典當地人最愛

IKEA傳奇肉丸竟非瑞典當地人最愛

金世正曝減重菜單　3周減4kg

金世正曝減重菜單　3周減4kg

ET Fashion

推薦閱讀

金球獎／澤井杏奈奪視后美呆了　卡地亞古董頸鍊配Dior大氣優雅

金球獎／澤井杏奈奪視后美呆了　卡地亞古董頸鍊配Dior大氣優雅

金球獎／妮可基嫚穿裸背水晶禮服　與凱特布蘭琪組「金銀雙嬌」　

金球獎／妮可基嫚穿裸背水晶禮服　與凱特布蘭琪組「金銀雙嬌」　

G-SHOCK蛇年錶霸氣但纖薄好戴　蛇麟紋躍上按鈕、錶帶扣環與面盤

G-SHOCK蛇年錶霸氣但纖薄好戴　蛇麟紋躍上按鈕、錶帶扣環與面盤

浪琴新年首發紋理獨一無二鍛造碳錶　超輕盈不到80克 風Luxury／DJ卡利全家曬名錶　8歲長子戴百萬勞力士鑽錶 萬寶龍筆上重現《大亨小傳》咆嘯的20年代　筆尖刻勞斯萊斯 大S素顏亮麗如昔　27萬MIKIMOTO珍珠項鍊幫打光 「貝嫂」勾老公曬恩愛也曬「錶王」　貝克漢千萬勞力士錶襯身家 勞力士2025首日漲價　Daytona金錶14%漲幅猛烈得多掏20萬　 泰勒絲財富自由狂愛金錶　卡地亞百萬美洲豹錶成新歡

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面