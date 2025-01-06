鎮金店聯手7-ELEVEN賣霜淇淋　免費撒開心果碎粒還抽金元寶

▲Just Gold鎮金店首度攜手7-ELEVEN合作，推出以漆黑色餅杯盛裝淡淡湖水綠開心果霜淇淋，再撒上鹹香烤焙開心果碎粒。（圖／鎮金店提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

以黃金設計著稱的Just Gold鎮金店，首度攜手7-ELEVEN合作，8日起於7-ELEVEN販售「雪淋霜」霜淇淋的指定門市開賣「限量金奢款」霜淇淋，漆黑色餅杯盛裝淡淡湖水綠開心果霜淇淋，再撒上鹹香烤焙開心果碎粒，猶如黑曜石、翡翠與碎金共同譜出的奢華視覺饗宴，時尚又美味，預料將掀起一波打卡潮。

▲凡購買7-ELEVEN「雪淋霜霜淇淋」、「酷聖石霜淇淋」不限口味，登錄發票即可參加抽鎮金店純金元寶活動。

凡購買Just Gold鎮金店與7-ELEVEN合作的開心果霜淇淋，即贈送一包烤焙開心果碎粒與一片鎮金店金開心糖片，數量有限，送完為止，更吸引人還有掃描霜淇淋聯名杯套或紙杯上的QR CODE，登錄發票即可參加抽鎮金店純金元寶活動。此外，品牌從9日下午3時起於7-ELEVEN開賣淘喜十二生肖純金吊墜，讓消費者輕鬆就能買到新年幸運物。

▲alice + olivia Café不定期推出新菜單。（圖／翻攝alice + olivia Café臉書）

時尚與精品品牌經常跨界推美食，吸引更多新客。紐約時尚品牌alice + olivia全世界第一間常態性alice + olivia café落腳於台北信義區新光三越A8館，將時尚與甜點、咖啡做完美結合，同時不定期推出新菜單帶來驚喜，品牌標誌性的Stacey Face娃娃頭成為餐點的最佳裝飾，讓人忍不住先讓人一拍再拍。