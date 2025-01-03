萬寶龍筆上重現《大亨小傳》咆嘯的20年代　筆尖刻勞斯萊斯

▲萬寶龍著名人物系列《大亨小傳 Great Gatsby》特別版書寫工具，33,900元至43,600元。（圖／萬寶龍提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

萬寶龍（Montblanc）著名人物系列向成就非凡的傑出人士致敬，但新作有別於以往，首次以小說中的虛擬人物為對象，向作家史考特費茲傑羅（F. Scott Fitzgerald）名作《大亨小傳》（The Great Gatsby）中的主角致敬，藉由一系列書寫工具呈現年輕神秘的億萬富翁傑蓋茨比（Jay Gatsby）的故事。





▲萬寶龍著名人物系列《大亨小傳 Great Gatsby》限量版1925，142,900元。

1925年出版的《大亨小傳》，故事背景設定在「咆哮的二十年代」的紐約，萬寶龍5款書寫工具反映小說主人翁蓋茨比不同的生活面向，但共通特色是筆蓋上都飾有徽章鐫刻Jay Gatsby姓名縮寫的徽章、紙鈔夾造型筆夾、象徵禁酒令時期與走私者興盛的酒壺螺旋蓋造型筆尾，筆尖則飾以勞斯萊斯豪華名車圖案。當中特別版書寫工具靈感源自裝飾藝術風格的紐約摩天大樓外形以及品牌1920年代書寫工具的形狀，品牌第一次結合了珍貴樹脂和亮漆並以特殊工藝製作，於筆身重現紐約摩天大樓在夜間閃閃發光的景象。





▲萬寶龍著名人物系列《大亨小傳 Great Gatsby》限量版8，約6,465,000元。

著名人物系列《大亨小傳》限量版1925，則以蓋茨比實踐美國夢為主題，筆蓋上的條紋圖案發想自上流社會身分象徵的細條紋西裝；最貴氣的版本為限量8鋼筆，詮釋紙醉金迷的上流社會派對，萬寶龍手工鐫刻蓋茨比和他摯愛的黛西共舞模樣，結合日本古老「蒔繪」工藝、鑲鑽設計展現奢華感，筆尖提燈圖案點綴沙弗萊石，象徵主角對未來的嚮往和贏得黛西芳心的決心。此外，萬寶龍也推出一系列呼應《大亨小傳》的文具與男士配件，包括袖扣與當時流行的口袋鍊。





▲萬寶龍著名人物系列《大亨小傳 Great Gatsby》口袋鍊，12,500元。

瑞士名錶IWC（萬國錶）則與法國作家聖艾修伯里最著名文學作品《小王子》有緊密連結，打造大型飛行員腕錶「小王子」特別版深受錶迷喜愛，配備深藍色面盤是此《小王子》特別版錶款的標誌性特色，錶背鐫刻身穿大衣、攜帶佩劍的小王子圖案，裝載自製52110型自動上鍊機芯機芯，具7日動力儲存。







▲IWC大型飛行員腕錶「小王子」特別版，430,000元。（圖／IWC提供）





▲IWC大型飛行員腕錶「小王子」特別版的錶背鐫刻身穿大衣、攜帶佩劍的小王子圖案。