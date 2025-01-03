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風Luxury／DJ卡利全家曬名錶　8歲長子戴百萬勞力士鑽錶

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▲▼ DJ卡利 。（圖／記者陳雅韻攝）

▲DJ卡利跨年時曬出全家福照，每個人手上都戴著名錶。（圖／翻攝djkhaled IG）

記者陳雅韻／台北報導

美國49歲饒舌歌手DJ卡利（DJ Khaled）從邁阿密DJ生涯起步，逐步跨入歌壇表演也當音樂製作人，與Jay-Z、小賈斯汀等巨星合作，也成功跨足商界賣炸雞、與時尚或美妝品牌合作，累積豐厚身家，他會賺也敢花錢，總是高調曬名牌服飾與名錶，新年之際他po出全家福照，也大秀一家四口所戴的錶款，8歲長子Asahd、4歲次子Aalam全都戴著勞力士（Rolex），令人咋舌。

▲▼ DJ卡利 。（圖／記者陳雅韻攝）

▲DJ卡利戴著AP皇家橡樹系列藍色陶瓷打造的萬年曆腕錶（右上順時針方向），老婆戴蕭邦鑽錶、兩個兒子秀出勞力士錶。（圖／翻攝djkhaled IG）

DJ卡利愛錶成癡，各熱門品牌的話題錶款、奢華限量版都不錯過，他跨年時戴AP（Audemars Piguet，愛彼）第一款全藍色陶瓷打造的Royal Oak皇家橡樹萬年曆錶，老婆Nicole Tuck則戴著蕭邦（Chopard）藍面L'Heure du Diamant鑽錶搭配Pucci印花長洋裝，相當貴氣。

最令人驚訝的是DJ卡利寵小孩不手軟，年僅8歲的長子Asahd已戴著1,551,000元的勞力士Oyster Perpetual Lady-Datejust 18K黃金款腕錶，錶圈與銀色面盤上的時標均鑲嵌美鑽，小小年紀已跟隨富爸爸的奢華腳步。

▲▼ DJ卡利 。（圖／記者陳雅韻攝）

▲DJ卡利8歲長子Asahd戴的勞力士Oyster Perpetual Lady-Datejust鑽錶，1,551,000元。（圖／翻攝勞力士官網）

DJ卡利則在次子Aalam 3歲時，送他勞力士205,000元Oyster Perpetual 31「慶典」面盤腕錶，綠松石色面盤上布滿糖果粉紅色、黃色、珊瑚紅色或綠色的泡泡圖案，充滿童趣，雖然與小童的活潑可愛相襯，但畢竟是大人錶款，即便Aalam已長一歲，錶款戴起來依然偏大。

▲▼ DJ卡利 。（圖／記者陳雅韻攝）

▲DJ卡利4歲兒子Aalam戴勞力士Oyster Perpetual 31腕錶搭配綠松石藍色慶典圖案錶面，205,000元。

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關鍵字：

風Luxury, DJ卡利, Rolex, 勞力士, AP, Audemars Piguet, 愛彼, Chopard, 蕭邦

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