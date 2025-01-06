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金球獎／妮可基嫚穿裸背水晶禮服　與凱特布蘭琪組「金銀雙嬌」　

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▲▼金球獎紅毯 。（圖／路透社）

▲入圍本屆金球獎戲劇類最佳女主角的妮可基嫚，身穿閃亮的Balenciaga水晶禮服亮相。（圖／路透社）

記者陳雅韻／綜合報導

第82屆金球獎頒獎典禮於台灣時間今（6日）上午在洛杉磯登場，紅毯上明星們似乎預告春天的腳步不遠了，紛紛以繽紛色系裝扮登場，以電影《乖女孩》角逐戲劇類最佳女主角獎的妮可基嫚（Nicole Kidman），身穿代言品牌Balenciaga綴滿水晶的閃亮禮服搭配鑽石耳環與歐米茄（OMEGA）古董錶步上紅毯，轉過身裸紗透出美背，盡顯女神氣勢。

▲▼妮可基嫚 。（圖／翻攝IG）

▲妮可基嫚大露美背。（圖／翻攝jasonbolden IG）

同樣演技備受肯定的凱特布蘭琪，恰好與妮可基嫚組成「金銀雙嬌」，她穿著LV（Louis Vuitton，路易威登）金色禮服登場，領口至肩膀處點綴閃亮珠飾，配上她所戴的金銀色系耳扣，相當時髦；而金球獎紅毯上最耀眼的姊妹花，當屬童星出身的達科塔芬妮（Dakota Fanning）與艾兒芬妮（Elle Fanning），達可塔芬妮一襲繞頸飄逸的紅色禮服優雅浪漫，頗受好評，妹妹艾兒芬妮向來是紅毯資優生，此次化身「豹女郎」穿Balmain豹紋金色禮服搭配卡地亞（Cartier）美洲豹珠寶，成功吸睛。

▲▼金球獎紅毯 。（圖／路透社）

▲凱特布蘭琪穿LV金色禮服搭配2個金銀色耳扣，相當時髦。（圖／路透社）

▲▼金球獎紅毯 。（圖／路透社）

▲艾兒芬妮化身「豹女郎」，穿Balmain豹紋金色禮服搭配卡地亞美洲豹珠寶。（圖／路透社）

▲▼金球獎紅毯 。（圖／路透社）

▲達科塔芬妮一襲紅色繞頸飄逸禮服深受好評。（圖／路透社）

台語「紅水黑大方」，意指紅色美麗、黑色大方，用在本屆金球獎的紅毯穿搭再適合不過，去年憑著《可憐的東西》坐上金球獎影后寶座的艾瑪史東，今重返榮耀舞台選穿LV紅色平口設計禮服，腰部的蝴蝶結裝飾成為一大亮點，配上她的極短新髮型，俐落風格令人印象深刻；「神力女超人」蓋兒加朵（Gal Gadot）則穿上黑色Giorgio Armani Privé高領但腹部挖空的禮服，育有4千金的她露出傲人腹肌線條，果然是好萊塢的辣媽代表人物。

▲▼金球獎紅毯 。（圖／路透社）

▲艾瑪史東頂著新短髮型、穿LV剪裁俐落的紅色禮服現身金球獎。（圖／路透社）

▲▼金球獎紅毯 。（圖／路透社）

▲育有4千金的蓋兒加朵穿Giorgio Armani Privé禮服展現傲人的腹肌線條。（圖／路透社）

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關鍵字：

金球獎, 妮可基嫚, 凱特布蘭琪, 達珂塔芬妮, 艾兒芬妮, 艾瑪史東, 神力女超人, 蓋兒加朵

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