浪琴新年首發紋理獨一無二鍛造碳錶　超輕盈不到80克

▲浪琴表首款鍛造碳腕錶新作ULTRA-CHRON CARBON腕錶，164,800元。（圖／浪琴表提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

具超強韌性與輕盈特性的鍛造碳材質，近幾年深受錶界青睞，浪琴表（Longines）2025年首發新錶ULTRA-CHRON CARBON超級天文台系列鍛造碳腕錶，即是品牌第一只使用此材質搭載的錶款，搭載每小時振動36,000次的獨家高振頻機芯，內外皆強悍。







▲浪琴ULTRA-CHRON CARBON腕錶的錶殼以鍛造碳搭配5級鈦固定架，與2級鈦底蓋和錶冠。

浪琴ULTRA-CHRON CARBON超級天文台系列鍛造碳腕錶，外型靈感源自一款1968年枕型錶，且當年ULTRA-CHRON潛水錶憑藉第一款高振頻機芯奠定歷史地位，新版本以鍛造碳製成錶殼並搭配5級鈦固定架，與2級鈦底蓋和錶冠，並配置5級鈦錶扣，成就此重量不超過80公克的超輕盈錶款；另一亮點是搭載高振頻L.836.6機芯，獲得日內瓦著名獨立鐘錶測試實驗室TIMELAB的精密時計認證，彰顯其高精準性，防水達300米。





▲天梭表PRX鍛造碳矽游絲腕錶，33,000元。（圖／天梭表提供）

天梭表（TISSOT）2023年首次採用鍛造碳材質打造Sideral腕錶，去年將此具輕量、高強度、耐腐蝕且紋理獨一無二的材質運用在人氣錶款PRX上，推出PRX鍛造碳矽游絲腕錶，而內在也升級，搭載配備矽游絲以抵禦磁場與溫差影響的Powermatic 80自動上鍊機芯，以極具競爭力的33,000元定價挑戰同級錶款入門價。