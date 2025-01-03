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G-SHOCK蛇年錶霸氣但纖薄好戴　蛇麟紋躍上按鈕、錶帶扣環與面盤

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▲▼G-SHOCK,Swatch 。（圖／公關照）

▲G-SHOCK蛇年生肖錶款GST-B400CX，12,000元。（圖／G-SHOCK提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

蛇年即將來臨，鐘錶品牌紛紛推出生肖錶致敬傳統春節，CASIO旗下G-SHOCK蛇年錶照樣強悍霸氣，以「銜尾蛇」為靈感，打造蛇年生肖錶款GST-B400CX，在錶側金色按鈕、錶帶扣環以及貫穿3時至9時的錶盤，裝飾蛇鱗圖案，錶背則飾以銜尾蛇圖案呼應設計主題。

▲▼G-SHOCK 。（圖／公關照）

▲G-SHOCK蛇年生肖錶款GST-B400CX從錶側按鈕、貫穿3時至9時的錶盤，均以蛇鱗圖案裝飾。

G-SHOCK蛇年生肖錶款GST-B400CX，以G-STEEL中的纖薄系列GST-B400為基礎型號，厚度僅12.9毫米，纖薄設計戴起來完美貼合手腕，配備Tough Solar太陽能充電系統與Mobile Link手機連結功能，透過App應用程式CASIO WATCHES自動調整到正確時間，具耐衝擊、多元鬧鈴、碼錶、防水200米等功能。

▲▼G-SHOCK,Swatch 。（圖／公關照）

▲G-SHOCK蛇年生肖錶款GST-B400CX，背蓋飾有「銜尾蛇」圖案。

Swatch則以水墨畫技法創作2款蛇年錶，當中GOLDEN RED BAMBOO腕錶以纖薄的Skin Irony錶為藍本，紅色與金色配色相當喜氣，最大特色是搭配飾有竹子與蛇形圖案的織物錶帶，詮釋竹子彎而不折、蛇能在任何地形中優雅地蜿蜒的強大適應力意象；而深藍色的BLUE AND GOLDEN LITHE DANCER腕錶擁有Big Bold系列大錶徑，面盤上呈現蛇自信前行圖案，一如此系列錶款大膽無畏的精神。

▲▼G-SHOCK,Swatch 。（圖／公關照）

▲Swatch GOLDEN RED BAMBOO織物錶帶飾有精緻的竹子與蛇形圖案，6,250元。（圖／Swatch提供，以下同）

▲▼G-SHOCK,Swatch 。（圖／公關照）

▲Swatch BLUE AND GOLDEN LITHE DANCER腕錶，4,150元。

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關鍵字：

G-SHOCK, CASIO, Swatch, 蛇年

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