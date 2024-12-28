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C羅3100萬元全鑽錶閃爆　雪地僅穿內褲秀「冰塊肌」更驚人

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▲▼C羅 。（圖／翻攝IG）

▲C羅第二度獲得環球足球獎，手腕上的Jacob & Co.鑽錶很吸睛。（圖／翻攝cristiano IG）

記者陳雅韻／台北報導

39歲葡萄牙足球巨星C羅（Cristiano Ronaldo）趁聖誕假期帶女友喬治娜（Georgina Rodriguez）與兒女，到芬蘭最北端的拉普蘭度假，一起玩雪、賞極光，還邀聖誕老公公與孩子們同歡，對家人呵護備至。行程滿檔的他，昨（27日）已現身杜拜出席環球足球獎頒獎典禮，拿下中東最佳球員獎項，手腕上要價約3151萬元的Jacob & Co.鑽錶見證他的光榮時刻，閃爆全場。

▲▼C羅 。（圖／翻攝IG）

▲C羅每回領獎總戴著Jacob & Co.全鑽錶閃爆全場。（圖／翻攝jacobandco IG）

C羅2023年以年薪約台幣66億天價，加盟沙烏地阿拉伯豪門球隊艾納斯俱樂部，身價非凡，買精品、名錶從不手軟，他與Jacob & Co.合作尤其密切，曾共同推出聯名錶款，而他昨於頒獎典禮所戴的Jacob & Co.全鑽錶，彷彿是他的幸運物，每回領獎必定戴著此款從面盤、錶圈到鍊帶全鑲滿梯鑽的奢華「冰塊錶」。

▲▼C羅 。（圖／翻攝IG）

▲C羅聖誕節在芬蘭度假，在冰天雪地中秀冰塊肌。（圖／翻攝cristiano IG）

除了璀璨耀眼的「冰塊錶」，C羅身上的「冰塊肌」也令人咋舌，他於芬蘭過聖誕節時，竟裸著上身、僅穿著內褲，在冰天雪地之中跳進冷水池，並寫下「有點冷」，粉絲驚訝的不只是他冷天的勇猛舉動，而是他腹部到背部肌肉線條分明，健美身材令人羨慕。而女友喬治娜則按照慣例走到哪秀到哪，在登上私人飛機前也要拍冬日時尚穿搭，大秀她的巨鑽戒與香奈兒（CHANEL）包。

▲▼C羅 。（圖／翻攝IG）

▲C羅喬治娜登私人專機前不忘秀時尚造型，拎香奈兒包。（圖／翻攝georginagio IG）

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關鍵字：

C羅, Jacob & Co., 喬治娜, CHANEL, 香奈兒

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