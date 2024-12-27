焦凡凡亮1克拉約70萬鑽戒宣布嫁了　婁峻碩買寶格麗套牢她

▲婁峻碩與焦凡凡宣布結婚，曬出甜蜜婚紗照。（圖／翻攝fan0914fan IG）

記者陳雅韻／台北報導

人氣偶像婁峻碩去年在馬爾地夫向網紅女友焦凡凡求婚成功，今（27日）兩人宣布結婚，焦凡凡於IG表示：「在一起即將八年的這天，決定來簽一個終身契約，合作愉快。婁先生 婁太太。」還曬出多張甜蜜的婚紗照，當中包括她手戴結婚鑽戒掩嘴甜笑的幸福照片，這枚見證小倆口堅貞愛情的鑽戒為義大利珠寶品牌寶格麗（BVLGARI）的設計，目測約1克拉，價格約70萬起，實際價格依鑽石等級而異。





▲焦凡凡開心亮出約1克拉的寶格麗Dedicata a Venezia獻給威尼斯系列Torcello鑽戒，約70萬元起，價格依鑽石等級而異。（圖／翻攝fan0914fan IG）

焦凡凡的1克拉寶格麗鑽石婚戒，出自Dedicata a Venezia獻給威尼斯系列的Torcello鉑金單鑽戒，品牌以威尼斯瀉湖的一座小島命名，戒台呈現優美弧度，擁抱單顆美鑽，極具設計感，同時也展現優雅風格，成功擄獲焦凡凡的心，戴著漂亮鑽戒成為「婁太太」。





▲焦凡凡戴寶格麗Divas’ Dream系列鑽石耳環搭配白紗，454,300元。（圖／翻攝fan0914fan IG）

除了左手無名指上的鑽石婚戒耀眼，身穿極簡露肩緞面白紗的焦凡凡，還戴上寶格麗扇形設計的Divas’ Dream系列鑽石耳環增添亮點，與她的短髮完美搭配，成功示範俏麗新娘造型。

