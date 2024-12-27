fb ig video ETtoday search mobile

焦凡凡亮1克拉約70萬鑽戒宣布嫁了　婁峻碩買寶格麗套牢她

>

▲▼ 焦凡凡鑽戒 。（圖／翻攝IG）

▲婁峻碩與焦凡凡宣布結婚，曬出甜蜜婚紗照。（圖／翻攝fan0914fan IG）

記者陳雅韻／台北報導

人氣偶像婁峻碩去年在馬爾地夫向網紅女友焦凡凡求婚成功，今（27日）兩人宣布結婚，焦凡凡於IG表示：「在一起即將八年的這天，決定來簽一個終身契約，合作愉快。婁先生 婁太太。」還曬出多張甜蜜的婚紗照，當中包括她手戴結婚鑽戒掩嘴甜笑的幸福照片，這枚見證小倆口堅貞愛情的鑽戒為義大利珠寶品牌寶格麗（BVLGARI）的設計，目測約1克拉，價格約70萬起，實際價格依鑽石等級而異。

▲▼ 焦凡凡鑽戒 。（圖／翻攝IG）

▲焦凡凡開心亮出約1克拉的寶格麗Dedicata a Venezia獻給威尼斯系列Torcello鑽戒，約70萬元起，價格依鑽石等級而異。（圖／翻攝fan0914fan IG）

焦凡凡的1克拉寶格麗鑽石婚戒，出自Dedicata a Venezia獻給威尼斯系列的Torcello鉑金單鑽戒，品牌以威尼斯瀉湖的一座小島命名，戒台呈現優美弧度，擁抱單顆美鑽，極具設計感，同時也展現優雅風格，成功擄獲焦凡凡的心，戴著漂亮鑽戒成為「婁太太」。

▲▼ 焦凡凡鑽戒 。（圖／翻攝IG）

▲焦凡凡戴寶格麗Divas’ Dream系列鑽石耳環搭配白紗，454,300元。（圖／翻攝fan0914fan IG）

除了左手無名指上的鑽石婚戒耀眼，身穿極簡露肩緞面白紗的焦凡凡，還戴上寶格麗扇形設計的Divas’ Dream系列鑽石耳環增添亮點，與她的短髮完美搭配，成功示範俏麗新娘造型。

►泰勒絲500億身家珠寶自己買　De Beers鑽石耳環絕配低胸戰袍

►宋慧喬低調黑裝露一手霸氣　317萬鑽石手環襯女神氣勢

關鍵字：

焦凡凡, 婁峻碩, BVLGARI, 寶格麗, 婚戒

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

《艾蜜莉4》夢幻單品盤點

《艾蜜莉4》夢幻單品盤點

愛馬仕把柏金包翻過來

愛馬仕把柏金包翻過來

劉嘉玲戴G-SHOCK爬山

劉嘉玲戴G-SHOCK爬山

生活出現4種情況代表你該喘口氣

生活出現4種情況代表你該喘口氣

Chloé波西米亞泡泡裙回歸

Chloé波西米亞泡泡裙回歸

王淨逛TIFFANY大推甜點

王淨逛TIFFANY大推甜點

孫芸芸澳洲豪宅絕美布置曝光

孫芸芸澳洲豪宅絕美布置曝光

工作到極度厭世　3句話找回力量

工作到極度厭世　3句話找回力量

IKEA傳奇肉丸竟非瑞典當地人最愛

IKEA傳奇肉丸竟非瑞典當地人最愛

金世正曝減重菜單　3周減4kg

金世正曝減重菜單　3周減4kg

ET Fashion

推薦閱讀

潘瑋柏嬌妻是愛馬仕大戶　休閒穿搭掩不住貴氣

潘瑋柏嬌妻是愛馬仕大戶　休閒穿搭掩不住貴氣

風Luxury／梅西戴AP紅錶過聖誕　內馬爾千萬跑車錶炫目

風Luxury／梅西戴AP紅錶過聖誕　內馬爾千萬跑車錶炫目

DJ卡利砸逾600萬買聖誕禮物　勞力士滿天星、「錶王」寵全家

DJ卡利砸逾600萬買聖誕禮物　勞力士滿天星、「錶王」寵全家

Jisoo聖誕紅錶好討喜　優雅橢圓設計出自卡地亞 ROSÉ聖誕禮超澎湃　鑲鑽Tiffany第一名獎牌、精品包收到手軟 凱特王妃聖誕圍巾好亮眼　兒女穿搭呼應藍綠格紋 林俊傑LV造型祝粉絲聖誕快樂　286萬「錶王」新作搶鏡 Seiko潛水錶配正裝沒有違和感　波紋面盤、多邊形錶圈活潑又優雅 「大美不言」特展3個月吸43萬人次　明年1月移師嘉義故宮 貝克漢千萬元勞力士是隱藏版　VIP專屬紅寶石錶炫目

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面