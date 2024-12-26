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Jisoo聖誕紅錶好討喜　優雅橢圓設計出自卡地亞

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▲▼ Jisoo Cartier 。（圖/翻攝IG）

▲Jisoo身穿Self-Portrait黑色小洋裝，搭配卡地亞錶與珠寶示範節慶穿搭。（圖／翻攝sooyaaa__ IG）

記者陳雅韻／台北報導

BLACKPINK成員於聖誕節之際紛紛釋出新照，Jisoo穿著合作密切的設計師品牌self-portrait黑色蕾絲裙搭配白色蕾絲襪，配上澳洲鞋履品牌Tony Bianco紅色芭蕾舞鞋，完美示範節慶派對穿搭，她還巧搭卡地亞（Cartier）紅色鱷魚皮錶帶的Baignoire腕錶增添亮點，是一款從聖誕節戴到農曆新年都亮眼的喜氣錶款。

▲▼ Jisoo Cartier 。（圖/翻攝IG）

▲卡地亞搭配紅色鱷魚皮錶帶的Baignoire de Cartier腕錶小型款，625,000元。（圖／卡地亞提供，以下同）

Jisoo代言卡地亞多年，經常佩戴Tank坦克錶、美洲豹系列錶款，近期則偏愛橢圓形的Baignoire錶款，此優雅設計最初於1958年亮相，1973年被命名為Baignoire，是法式時尚的代表作，錶殼有不同尺寸或鑲鑽設計，她選戴玫瑰金錶殼鑲嵌42顆共重0.48克拉的圓形明亮式切割鑽石的小型款紅色皮錶帶款式，另一套上節目的聖誕造型，也穿self-portrait套裝搭配Baignoire系列迷你款手環錶。

▲▼ Jisoo Cartier 。（圖/翻攝IG）

▲卡地亞Clash de Cartier戒指大型款，18K玫瑰金鑲嵌縞瑪瑙與鑽石，462,000元。

▲▼ Jisoo Cartier 。（圖/翻攝IG）

▲卡地亞以18K玫瑰金打造的Baignoire de Cartier腕錶迷你款，434,000元。

除了錶款是不可或缺的配件，Jisoo也愛戴戒指吸睛，黑色小洋裝造型時戴著結合圓珠與鉚釘的卡地亞Clash de Cartier大型款戒指，鑲嵌縞瑪瑙與鑽石又酷又時髦；而金色系聖誕裝扮則選擇品牌問世百周年的Trinity三環戒經典款與枕形款戒指，是她日常不離身的生活珠寶。

▲▼ Jisoo Cartier 。（圖/翻攝IG）

▲卡地亞Trinity戒指經典款，66,000元。

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關鍵字：

Jisoo, Cartier, 卡地亞, 聖誕節

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