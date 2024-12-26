ROSÉ聖誕禮超澎湃　鑲鑽Tiffany第一名獎牌、精品包收到手軟

▲ROSÉ開心秀Tiffany為她特製的獎牌。（圖／翻攝roses_are_rosie IG）

記者陳雅韻／台北報導

BLACKPINK成員ROSÉ與同門師兄火星人布魯諾（Bruno Mars）合作的新曲《APT.》紅遍全球，將她的聲勢再次推向顛峰，她代言多年的美國珠寶品牌Tiffany & Co.趁聖誕節之際獻上大禮，為她特別打造獨一無二的愛心造型獎牌，上面的「＃」與數字「1」鑲嵌美鑽， 並在橫越獎牌的緞帶造型裝飾上銘刻「Number One Girl」，盛讚她是第一名女孩，她開心說：「讓我覺得像第一名。」

▲Tiffany愛心造型獎牌上「＃」與數字「1」鑲嵌美鑽。（圖／翻攝roses_are_rosie IG）

Tiffany為許多重要運動賽事製作獎盃，但為單一名人打造專屬獎牌倒是首見，代言人ROSÉ收到的聖誕禮物正是Tiffany Blue與白色的寬版緞帶掛著愛心造型獎牌，正面以美鑽勾勒出「＃」與數字「1」代表她的第一名榮銜，翻到背面則刻有「You're a number one girl, Rosie」字樣，讚揚她是第一名女孩。

▲Tiffany獎牌背面鐫刻「You're a number one girl, Rosie」，讚揚她是第一名女孩。（圖／翻攝roses_are_rosie IG）

而ROSÉ代言的法國時尚品牌Saint Laurent也送上聖誕大禮包，一口氣送她4款新包，清一色都是她最愛的黑色款式，讓她樂不可支，直呼想念Anthony Vaccarello（Saint Laurent創意總監）了。





▲ROSÉ聖誕節收到代言品牌Saint Laurent送的新包。（圖／翻攝roses_are_rosie IG）