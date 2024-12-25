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Lisa曬聖誕美照「下衣失蹤」辣到Rosé也留言！Jisoo穿蕾絲裙根本仙女

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記者鮑璿安／綜合報導

大家所期待的聖誕節到來，而大勢韓團BLACKPINK也在第一時間與大家分享了自己的過節美照，Lisa示範了可愛又性感的穿搭，以費爾島圖案襪靴露出修長美腿，而Jisoo換上一套蕾絲裙，同樣是散發滿滿的派對氛圍。

▲▼BLACKPINK 。（圖／翻攝自IG）

▲Lisa發表一系列聖誕節照片溫馨祝福粉絲， 穿法國品牌Coperni連帽上衣搭配雲朵短裙 。（圖／翻攝自IG）

▲▼BLACKPINK 。（圖／翻攝自IG）

▲▼BLACKPINK 。（圖／翻攝自IG）

Lisa發表一系列聖誕節照片溫馨祝福粉絲，她身穿法國品牌Coperni連帽上衣搭配雲朵短裙，營造出休閒和可愛兼具的居家氛圍，而下身的搭配同樣有看點，一雙義大利品牌Loro Piana襪靴，充滿季節感的費爾島圖案洋溢著聖誕氣息。另一張照片中，Lisa換上小熊圖案毛衣搭配緊身短褲，露出修長腿部曲線，擁抱聖誕樹的可愛模樣，連團員Rosé 也在貼文中回覆「hottiee merry christmas辣妹聖誕節快樂」。

▲▼BLACKPINK 。（圖／翻攝自IG）

▲▼BLACKPINK 。（圖／翻攝自IG）

▲▼BLACKPINK 。（圖／翻攝自IG）

▲Jisoo身穿設計師品牌 Self-Portrait 標誌性的黑色蕾絲裙裝 。（圖／翻攝自IG）

Jisoo身穿設計師品牌 Self-Portrait 標誌性的黑色蕾絲裙裝，綁脖細節和花卉圖騰非常適合她，在一雙白色長襪襯托之下，呈現相對正式的派對穿搭，而她穿上澳洲鞋履品牌Tony Bianco紅色芭蕾舞鞋，更將蝴蝶結當成髮飾，十分有個人特色。

關鍵字：

BLACKPINK, 聖誕節, 照片, 穿搭, 韓團

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