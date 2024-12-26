fb ig video ETtoday search mobile

DJ卡利砸逾600萬買聖誕禮物　勞力士滿天星、「錶王」寵全家

>

▲▼ DJ卡利 。（圖／翻攝IG）

▲DJ卡利一家穿著聖誕睡衣祝福粉絲佳節愉快。（圖／翻攝djkhaled IG）

記者陳雅韻／台北報導

以豪奢作風著稱的美國饒舌歌手DJ卡利（DJ Khaled），於IG分享聖誕節當天全家穿著聖誕睡衣拆禮物的歡樂影片，曾送3歲兒子勞力士（Rolex）夯錶的他，這回把大部分的禮物預算都留給了自己和老婆，開箱「錶王」百達翡麗（Patek Philippe，簡稱PP）年末最新力作Cubitus型號 5822P-001鉑金錶，也送給老婆勞力士搭配彩虹時標的滿天星鑽錶，全家的聖誕禮物保守估計至少砸了600萬元。

▲▼ DJ卡利 。（圖／翻攝IG）

▲DJ卡利入手PP Cubitus系列型號5822P-001鉑金大日曆星期月相錶款，2,862,000元。

聖誕節當天早晨，DJ卡利兩個兒子已迫不及待從豪宅2樓衝向1樓的聖誕樹狂拆禮物，全部是男孩喜歡的NIKE與喬丹童裝、潮鞋、玩具；他則為老婆準備勞力士要價3,131,000元的Oyster Perpetual Day-Date 36腕錶鉑金款鑽錶當聖誕禮物，密鑲鑽石錶面鑲嵌10顆方形切割彩虹漸變色藍寶石作為時標，讓老婆樂不可支。

▲▼ DJ卡利 。（圖／翻攝IG）

▲DJ卡利秀出PP Cubitus系列型號5822P-001鉑金大日曆星期月相錶（左），老婆戴勞力士Oyster Perpetual Day-Date 36腕錶鉑金款鑽錶3,131,000元。（圖／翻攝djkhaled IG）

而自己的聖誕禮物當然不馬虎，DJ卡利開箱PP時隔25年首發的新系列Cubitus型號 5822P-001鉑金錶，具瞬跳大日曆、星期和月相顯示等複雜功能，定價2,862,000元，東西方名人都搶著入手，金曲歌王林俊傑、潘瑋柏均已納為收藏。

►凱特王妃聖誕圍巾好亮眼　兒女穿搭呼應藍綠格紋

►林俊傑LV造型祝粉絲聖誕快樂　286萬「錶王」新作搶鏡

 

關鍵字：

DJ卡利, Rolex, 勞力士, 錶王, PP, Patek Philippe, 百達翡麗

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

《艾蜜莉4》夢幻單品盤點

《艾蜜莉4》夢幻單品盤點

愛馬仕把柏金包翻過來

愛馬仕把柏金包翻過來

劉嘉玲戴G-SHOCK爬山

劉嘉玲戴G-SHOCK爬山

生活出現4種情況代表你該喘口氣

生活出現4種情況代表你該喘口氣

Chloé波西米亞泡泡裙回歸

Chloé波西米亞泡泡裙回歸

王淨逛TIFFANY大推甜點

王淨逛TIFFANY大推甜點

孫芸芸澳洲豪宅絕美布置曝光

孫芸芸澳洲豪宅絕美布置曝光

工作到極度厭世　3句話找回力量

工作到極度厭世　3句話找回力量

IKEA傳奇肉丸竟非瑞典當地人最愛

IKEA傳奇肉丸竟非瑞典當地人最愛

金世正曝減重菜單　3周減4kg

金世正曝減重菜單　3周減4kg

ET Fashion

推薦閱讀

Jisoo聖誕紅錶好討喜　優雅橢圓設計出自卡地亞

Jisoo聖誕紅錶好討喜　優雅橢圓設計出自卡地亞

ROSÉ聖誕禮超澎湃　鑲鑽Tiffany第一名獎牌、精品包收到手軟

ROSÉ聖誕禮超澎湃　鑲鑽Tiffany第一名獎牌、精品包收到手軟

凱特王妃聖誕圍巾好亮眼　兒女穿搭呼應藍綠格紋

凱特王妃聖誕圍巾好亮眼　兒女穿搭呼應藍綠格紋

林俊傑LV造型祝粉絲聖誕快樂　286萬「錶王」新作搶鏡 Seiko潛水錶配正裝沒有違和感　波紋面盤、多邊形錶圈活潑又優雅 「大美不言」特展3個月吸43萬人次　明年1月移師嘉義故宮 貝克漢千萬元勞力士是隱藏版　VIP專屬紅寶石錶炫目 朴信惠露香肩紫禮服美出新高度　搭香奈兒山茶花珠寶優雅大氣 Lisa穿20萬LV外套、千元雪人帽取暖　200萬「錶王」當最閃配件 最難存到錢「物質第一」星座Top 3 ！寧可精緻窮也不放棄高品質生活

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面