DJ卡利砸逾600萬買聖誕禮物　勞力士滿天星、「錶王」寵全家

▲DJ卡利一家穿著聖誕睡衣祝福粉絲佳節愉快。（圖／翻攝djkhaled IG）

記者陳雅韻／台北報導

以豪奢作風著稱的美國饒舌歌手DJ卡利（DJ Khaled），於IG分享聖誕節當天全家穿著聖誕睡衣拆禮物的歡樂影片，曾送3歲兒子勞力士（Rolex）夯錶的他，這回把大部分的禮物預算都留給了自己和老婆，開箱「錶王」百達翡麗（Patek Philippe，簡稱PP）年末最新力作Cubitus型號 5822P-001鉑金錶，也送給老婆勞力士搭配彩虹時標的滿天星鑽錶，全家的聖誕禮物保守估計至少砸了600萬元。

▲DJ卡利入手PP Cubitus系列型號5822P-001鉑金大日曆星期月相錶款，2,862,000元。



聖誕節當天早晨，DJ卡利兩個兒子已迫不及待從豪宅2樓衝向1樓的聖誕樹狂拆禮物，全部是男孩喜歡的NIKE與喬丹童裝、潮鞋、玩具；他則為老婆準備勞力士要價3,131,000元的Oyster Perpetual Day-Date 36腕錶鉑金款鑽錶當聖誕禮物，密鑲鑽石錶面鑲嵌10顆方形切割彩虹漸變色藍寶石作為時標，讓老婆樂不可支。

▲DJ卡利秀出PP Cubitus系列型號5822P-001鉑金大日曆星期月相錶（左），老婆戴勞力士Oyster Perpetual Day-Date 36腕錶鉑金款鑽錶3,131,000元。（圖／翻攝djkhaled IG）

而自己的聖誕禮物當然不馬虎，DJ卡利開箱PP時隔25年首發的新系列Cubitus型號 5822P-001鉑金錶，具瞬跳大日曆、星期和月相顯示等複雜功能，定價2,862,000元，東西方名人都搶著入手，金曲歌王林俊傑、潘瑋柏均已納為收藏。