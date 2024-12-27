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潘瑋柏嬌妻是愛馬仕大戶　休閒穿搭掩不住貴氣

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▲▼潘瑋柏老婆 。（圖／翻攝IG）

▲宣雲在日內瓦百年靈專賣店前留影，穿焦糖色皮衣拎同色系的愛馬仕凱莉包。（圖／翻攝lunaaay__IG）

記者陳雅韻／台北報導

男星潘瑋柏在2020年與「東方航空最美空姐」宣雲（Luna）結婚，夫妻倆相當保護私生活，鮮少公開同框，更不曾曝光女兒模樣，他們僅在各自社群發生活照，不過仍可發現宣雲總是愛相隨，老公到瑞士參加名錶活動她也一同前往，兩人也都是精品愛好者，潘瑋柏愛買錶，宣雲則收藏愛馬仕（HERMÈS）包與珠寶，休閒穿搭掩不住貴氣。

▲▼潘瑋柏老婆 。（圖／翻攝IG）

▲宣雲貴氣又帶有休閒感的秋冬穿搭，少不了愛馬仕Roulis鱷魚皮肩背包。（圖／翻攝lunaaay__IG）

宣雲隨著季節選搭應景色調的愛馬仕包，邁入冬季她以大地色系的穿搭為主，因此拎著愛馬仕焦糖色Kelly凱莉包、鱷魚皮製的Roulis肩背包，後者最大特色是有被粉絲暱稱為「豬鼻子」的Chaine d'Ancre鍊環裝飾；愛馬仕將馬廄門閂轉化為珠寶鎖釦裝飾的Verrou肩背包，也被她納為珍藏，小巧硬挺的包身配上曲線翻蓋，展現俐落風格。

▲▼潘瑋柏老婆 。（圖／翻攝IG）

▲宣雲曾背愛馬仕白色Verrou肩背包。（圖／翻攝lunaaay__IG）

珠寶也是宣雲的心頭好，日常穿搭曾曝光Tiffany & Co.、PIAGET（伯爵）等標誌性珠寶，卡地亞鑲滿美鑽與黑陶瓷的LOVE經典款手環也是她經常佩戴的作品，至於名錶品味是否受老公潘瑋柏影響？答案是肯定的，「錶王」百達翡麗（Patek Philippe，簡稱PP）高級運動錶代表作Nautilus腕錶，日前就伴她遊瑞士。

▲▼潘瑋柏老婆 。（圖／翻攝IG）

▲宣雲喜愛穿戴珠寶為造型增添亮點，手腕上為卡地亞經典LOVE手環。

▲▼潘瑋柏老婆 。（圖／翻攝IG）

▲卡地亞LOVE經典款鋪鑲鑽石與陶瓷手環，1,560,000元。（圖／翻攝卡地亞官網）

►昆凌背75萬愛馬仕凱莉包愛相隨　捕捉周董站上大巨蛋英姿

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關鍵字：

潘瑋柏, 宣云, Luna, 愛馬仕, Hermes, Cartier, 卡地亞

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