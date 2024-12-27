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風Luxury／梅西戴AP紅錶過聖誕　內馬爾千萬跑車錶炫目

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▲▼梅西,內馬爾聖誕錶 。（圖／翻攝IG）

▲梅西（右）與老婆安托內雅一身紅色裝扮過聖誕節，梅西戴紅色面盤的AP錶應景。（圖／翻攝antonelaroccuzzo IG）

記者陳雅韻／台北報導

近日足球界巨星們陸續分享聖誕節與家人共度的歡樂照片，除了換上應景的紅色系服裝，手腕上的名錶更是一只比一只搶眼。身價上百億元的阿根廷足球巨星梅西（Lionel Messi）戴著瑞士名錶AP（Audemars Piguet）煙燻酒紅色錶面的Royal Oak皇家橡樹系列「Jumbo」超薄腕錶；而巴西足球明星內馬爾（Neymar）聖誕節所戴的Jacob & Co.錶為Bugatti跑車聯名款，定價上千萬元。

▲▼梅西,內馬爾聖誕錶 。（圖／翻攝IG）

▲梅西戴的AP皇家橡樹系列「Jumbo」超薄腕錶，約3,160,000元。（圖／翻攝AP官網）

梅西與老婆安托內雅（Antonela Roccuzzo）於聖誕節都穿上紅色服裝歡度佳節，他身穿CELINE紅色T恤配牛仔短褲展現一貫的休閒風格，特別戴上煙燻酒紅色面盤的AP皇家橡樹系列「Jumbo」超薄腕錶，此錶款不僅纖薄而且輕盈，因為採用鈦金屬打造，是日常完美選擇。

▲▼梅西,內馬爾聖誕錶 。（圖／翻攝IG）

▲巴西足球明星內馬爾與女友Bruna Biancardi、女兒出席聖誕派對，戴上千萬元的Jacob & Co.陀飛輪錶。（圖／翻攝brunabiancardi IG）

巴西足球巨星內馬爾則與分分合合的模特兒女友Bruna Biancardi在聖誕節合體，帶著兩人的女兒參加聖誕派對，女友盛裝搭配華麗珠寶亮相，一身輕鬆裝扮的內馬爾也不遑多讓，手腕上的名錶身價令人咋舌，為Jacob & Co.與跑車製造商Bugatti聯名的BUGATTI CHIRON黑鈦款陀飛輪錶，具小時分顯示、1分鐘30°傾斜陀飛輪、微型W16引擎裝置，9時位置油箱設計為動力儲存指示，啟動右側按把活塞和曲軸旋轉，戴上此要價1,094,000元的錶宛如迷你跑車上手。

▲▼梅西,內馬爾聖誕錶 。（圖／翻攝IG）

▲Jacob & Co. BUGATTI CHIRON黑鈦款陀飛輪錶，1,094,000元。（圖／高登鐘錶提供）

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關鍵字：

風Luxury, 梅西, AP, Audemars Piguet, 愛彼, 內馬爾, Jacob & Co.

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