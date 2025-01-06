金球獎／澤井杏奈奪視后美呆了　卡地亞古董頸鍊配Dior大氣優雅

▲獲金球獎劇情類最佳女主角獎的澤井杏奈穿Dior白色皮革馬甲上衣與絲質長裙，搭卡地亞古董頸鍊與鑽戒。（圖／路透社）

記者陳雅韻／台北報導

第82屆金球獎頒獎典禮於台灣時間今（6日）上午舉行，引領時尚潮流的明星們不約而同選擇大件的頸鍊彰顯個性，以《幕府將軍》拿下劇情類影集最佳女主角獎的澤井杏奈，便是優雅範本，她穿Dior白色皮革馬甲上衣與絲質長裙，搭卡地亞（Cartier）1996年問世的古董頸鍊與鑽戒，成功吸睛。

剛成為卡地亞品牌大使的澤井杏奈，憑著《幕府將軍》與真田廣之成為史上第一次亞裔包辦金球獎的視后與視帝，於此榮耀時刻，她戴著卡地亞名為Honeymoon的古董頸鍊展現大氣風範，此古董之作可雙面佩戴，一面為18K金、另一面即為她所戴的18K白金鑲鑽設計。





▲安雅泰勒喬伊穿Dior淡粉色絲質古董禮服搭Tiffany珠寶亮相。（圖／Dior提供）





▲安雅泰勒喬伊佩戴的Tiffany 2024 Blue Book高級珠寶Tiffany Céleste星系焰火鑲嵌總重逾64 克拉的水晶蛋白石和鑽石項鍊。（圖／Tiffany提供）

同樣穿著Dior禮服上陣的安雅泰勒喬伊（Anya Taylor-Joy），則搭配Tiffany & Co.去年Blue Book高級珠寶Tiffany Céleste星系焰火Star Burst系列鉑金與18K黃金鑲嵌總重逾64 克拉的水晶蛋白石和鑽石項鍊，配上同套手環，深具分量的設計輕鬆襯托出巨星氣勢，蛋白石游彩色調也巧妙呼應她所穿的Dior淡粉色絲質古董禮服。





▲身穿LV橘色禮服的千黛亞大膽撞色，佩戴寶格麗彩色寶石鑽石項鍊。（圖／路透社）

紅毯資優生千黛亞（Zendaya）則大膽選擇撞色穿搭法，她穿LV（Louis Vuitton，路易威登）橘色禮服，配上代言的寶格麗（BVLGARI）鑽石項鍊，中央主石點綴重量級的帕拉伊巴碧璽，更為出色亮眼。





▲72歲男星傑夫高布倫身穿珠飾正裝已夠搶眼，他還混搭4款De Beers高級珠寶胸針吸睛。（圖／De Beers提供，以下同）







▲傑夫高布倫別的大彎角羚主題De Beers Forces of Nature高級珠寶系列 Spirituality 鑽石胸針可轉換成項鍊，9,500,000元。

不過論活潑穿搭，金球獎紅毯上無人能敵72歲男星傑夫高布倫（Jeff Goldblum），他一襲綴滿珠飾的湖水綠正裝已夠搶眼，他還在外套左右側別上De Beers 4款分別來自Forces of Nature高級珠寶系列 的Magnetism胸針、大彎角羚主題Spirituality、Enchanted Lotus系列與Portraits of Nature 系列蝴蝶等4款鑽石胸針，別具創意的搭配法令人印象深刻。

