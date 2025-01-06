fb ig video ETtoday search mobile

金球獎／安潔莉娜裘莉透視裙氣場超強！Zendaya穿LV戰袍大秀無死角身材

>

記者鮑璿安／綜合報導

第82屆金球獎頒獎典禮在當地時間1月5日於加州比佛利山莊登場，萬眾矚目的星光大道環節自然是充滿看點，稍早女星Angelina Jolie安潔莉娜裘莉、Zendaya 千黛亞、超模卡拉迪樂芬妮Cara Delevingne等人一一步上紅毯，展現超乎預期的美感。

▲▼金球獎 。（圖／路透）

▲▼金球獎 。（圖／路透）

▲安潔莉娜裘莉以《瑪麗亞》入圍金球獎2025劇情類電影最佳女主角，她換上一身Alexander McQueen 2025春夏系列禮服亮相 。（圖／路透）

安潔莉娜裘莉以《瑪麗亞》入圍金球獎2025劇情類電影最佳女主角，她換上一身Alexander McQueen 2025春夏系列禮服，不規則的線條感銀飾層層堆疊，打造出些許的透視效果，一柔一剛之間彰顯她的性感韻味，而她以簡單的披肩長髮和妝容呼應，氣勢照樣完美過人。

▲▼金球獎 。（圖／路透）

▲▼金球獎 。（圖／路透）

▲Zendaya千黛亞這次也沒有辜負大家的期待，穿著Louis Vuitton 的訂製禮服出席盛會 。（圖／路透）

一向是紅毯常勝軍的Zendaya千黛亞這次也沒有辜負大家的期待，穿著Louis Vuitton 的訂製禮服出席盛會，平口橘色裙裝之間的抓皺細節以及收腰剪裁為她量身打造，將身材巧妙彰顯，搭配上後方的裙襬支撐，拖曳在地超有氣場。而她也運用復古短捲髮作為造型上的亮點之一，頗具吸睛效果。

▲▼金球獎 。（圖／路透）

▲超模卡拉迪樂芬妮這次演繹Gucci 訂製禮服。（圖／路透）

超模卡拉迪樂芬妮這次演繹Gucci 訂製禮服，水藍色的削肩裙裝勾勒出她纖瘦身材，伴隨液態質地的閃片散發出女神光澤，剪裁細膩恰到好處，色調上十分抓人眼球。

關鍵字：

金球獎, 紅毯, 星光大道, 安潔莉娜裘莉, Zendaya

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

59歲郭富城揭不老秘訣

59歲郭富城揭不老秘訣

愛馬仕把柏金包翻過來

愛馬仕把柏金包翻過來

劉嘉玲戴G-SHOCK爬山

劉嘉玲戴G-SHOCK爬山

生活出現4種情況代表你該喘口氣

生活出現4種情況代表你該喘口氣

Chloé波西米亞泡泡裙回歸

Chloé波西米亞泡泡裙回歸

王淨逛TIFFANY大推甜點

王淨逛TIFFANY大推甜點

孫芸芸澳洲豪宅絕美布置曝光

孫芸芸澳洲豪宅絕美布置曝光

工作到極度厭世　3句話找回力量

工作到極度厭世　3句話找回力量

IKEA傳奇肉丸竟非瑞典當地人最愛

IKEA傳奇肉丸竟非瑞典當地人最愛

金世正曝減重菜單　3周減4kg

金世正曝減重菜單　3周減4kg

ET Fashion

推薦閱讀

機洗就可以！清洗羽絨衣「4個冷知識」必學

機洗就可以！清洗羽絨衣「4個冷知識」必學

「內耗型家人」的4個特質　情緒化、慣性貶低造成更大的心理壓力

「內耗型家人」的4個特質　情緒化、慣性貶低造成更大的心理壓力

47歲侯佩岑素顏分享「媽系保養法」　網友讚：膚質狀態太好了

47歲侯佩岑素顏分享「媽系保養法」　網友讚：膚質狀態太好了

宋慧喬永遠不顯老的「最美髮型」5款推薦　內彎鮑伯頭被指定剪髮範本 星巴克今推大杯以上買一送一　路易莎黑卡第二杯7折 星巴克1／6推「大杯買一送一」　cama兩款飲品領券現折5元 2025代表色「摩卡慕斯」怎麼買怎麼穿才好看　必收單品通通整理 第一眼看到柱子還是人？超準心測秒讀你的「內心狀態」 2025唇膏推薦！YSL唇釉、Jisoo同款DIOR潤唇膏再升級　開春就有好唇色 金球獎／安潔莉娜裘莉透視裙氣場超強！Zendaya穿LV戰袍大秀無死角身材

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面