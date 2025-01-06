金球獎／安潔莉娜裘莉透視裙氣場超強！Zendaya穿LV戰袍大秀無死角身材

記者鮑璿安／綜合報導

第82屆金球獎頒獎典禮在當地時間1月5日於加州比佛利山莊登場，萬眾矚目的星光大道環節自然是充滿看點，稍早女星Angelina Jolie安潔莉娜裘莉、Zendaya 千黛亞、超模卡拉迪樂芬妮Cara Delevingne等人一一步上紅毯，展現超乎預期的美感。





▲安潔莉娜裘莉以《瑪麗亞》入圍金球獎2025劇情類電影最佳女主角，她換上一身Alexander McQueen 2025春夏系列禮服亮相 。（圖／路透）

安潔莉娜裘莉以《瑪麗亞》入圍金球獎2025劇情類電影最佳女主角，她換上一身Alexander McQueen 2025春夏系列禮服，不規則的線條感銀飾層層堆疊，打造出些許的透視效果，一柔一剛之間彰顯她的性感韻味，而她以簡單的披肩長髮和妝容呼應，氣勢照樣完美過人。





▲Zendaya千黛亞這次也沒有辜負大家的期待，穿著Louis Vuitton 的訂製禮服出席盛會 。（圖／路透）

一向是紅毯常勝軍的Zendaya千黛亞這次也沒有辜負大家的期待，穿著Louis Vuitton 的訂製禮服出席盛會，平口橘色裙裝之間的抓皺細節以及收腰剪裁為她量身打造，將身材巧妙彰顯，搭配上後方的裙襬支撐，拖曳在地超有氣場。而她也運用復古短捲髮作為造型上的亮點之一，頗具吸睛效果。





▲超模卡拉迪樂芬妮這次演繹Gucci 訂製禮服。（圖／路透）



超模卡拉迪樂芬妮這次演繹Gucci 訂製禮服，水藍色的削肩裙裝勾勒出她纖瘦身材，伴隨液態質地的閃片散發出女神光澤，剪裁細膩恰到好處，色調上十分抓人眼球。