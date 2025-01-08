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陳美鳳愛馬仕收藏陣容超完整　拎綠色柏金包美翻

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▲▼ 陳美鳳 。（圖／翻攝IG）

▲陳美鳳一身貴氣黑裝，搭配綠色帽子與愛馬仕綠色柏金包，相當亮眼。

記者陳雅韻／台北報導

歲月似乎沒有在「台灣最美歐巴桑」陳美鳳身上留下太多痕跡，68歲的她不僅臉蛋與身材保養一流，還充滿活力主持節目，或隨著藍心湄等好友四處旅行。昨她分享在電梯裡的穿搭照，一身黑裝不單調，因為配上綠色帽子與愛馬仕（Hermès）綠色柏金包，為整體造型增添活潑氣息，讓她又多得了一個新封號--「最美電梯小姐」。

▲▼ 陳美鳳 。（圖／翻攝IG）

▲陳美鳳收藏許多愛馬仕包，首度曝光綠色的柏金包。

陳美鳳縱橫演藝圈超過40年，累積豐厚身家，早已是香奈兒（CHANEL）、愛馬仕等精品的超級VIP，不過她愛物惜物，依然會穿買了超過30年的香奈兒大衣、帽子，而她的愛馬仕包收藏也很可觀，各經典包型都沒錯過，寒冷的冬季服裝色系偏暗，她就拎亮眼的綠色柏金包，若夏天她則會搭顯得清爽的白色柏金包。

▲▼ 陳美鳳 。（圖／翻攝IG）

▲陳美鳳穿Chrome Hearts T恤、戴Chrome Hearts耳環，身旁是愛馬仕白色柏金包。（圖／翻攝im_meifen IG）

▲▼ 陳美鳳 。（圖／翻攝IG）

▲陳美鳳曾穿白西裝配MIKIMOTO珍珠鑽石耳環，拎愛馬仕迷你凱莉包亮相。（圖／翻攝im_meifen IG）

除了愛馬仕柏金包是心頭好，適合當晚宴包的迷你凱莉包也是陳美鳳出席活動的吸睛利器；而熱愛旅行的她，出遊最愛背能完美貼合身體曲線且容量不小的愛馬仕Lindy包，此外，品牌為馬術騎士設計可以收納並隨身攜帶馬匹的保養用品的Evelyne包，也是她休閒時光的漂亮配件，顯見她的愛馬仕經典包款收藏陣容相當完整。

▲▼ 陳美鳳 。（圖／翻攝IG）

▲愛馬仕黑色Lindy包也是陳美鳳出國旅行的愛用包之一。

▲▼ 陳美鳳 。（圖／翻攝IG）

▲陳美鳳出遊曾背愛馬仕休閒包款Evelyne包。（圖／翻攝im_meifen IG）

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關鍵字：

陳美鳳, 愛馬仕, Hermes, Chrome Hearts

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