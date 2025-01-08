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Oris豬小姐錶「粉」亮眼　錶背透明小窗她若隱若現

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▲▼ Oris,TAG Heuer 。（圖／公關照）

▲1975年問世的Miss Piggy豬小姐是家喻戶曉的布偶人物。（圖／迪士尼提供）

記者陳雅韻／台北報導

瑞士腕錶品牌Oris與迪士尼旗下The Muppets（布偶秀）的柯米蛙合作推出錶款大受歡迎，雙方再次攜手，以1975年問世的Miss Piggy豬小姐為主角，打造ProPilot X Miss Piggy特別聯名錶，面盤以豬小姐穿搭經常出現的粉紅色裝飾，12點鐘位置鑲嵌長方形鑽石時標，呼應她向來bling bling造型，而錶背也有巧思，小小的透視窗在淡紫色自動盤旋轉之間，隱約呈現豬小姐圖案，相當俏皮。

▲▼ Oris,TAG Heuer 。（圖／公關照）

▲Oris ProPilot X Miss Piggy聯名腕錶，96,800元。（圖／Oris提供，以下同）

▲▼ Oris,TAG Heuer 。（圖／公關照）

▲Oris ProPilot X Miss Piggy 聯名腕錶的錶背，顯露淡紫色自動盤，旋轉間隱約呈現豬小姐形象。

家喻戶曉的布偶豬小姐，樂觀、獨立特質深植人心，大膽亮眼的時尚裝扮更是招牌特色，Oris與其合作的ProPilot X Miss Piggy特別聯名錶，採用34mm不鏽鋼錶殼，搭載瑞士製自動上鍊機芯，線條簡潔俐落，將視覺焦點都留給粉紅色面盤，與柯米蛙錶一樣都未限量，粉絲不怕搶不到。

▲▼ Oris,TAG Heuer 。（圖／公關照）

▲TAG Heuer Carrera日期36毫米自動腕錶粉紅款，104,300元。（圖／TAG Heuer提供）

農曆新年將至，粉紅色的Oris ProPilot X Miss Piggy特別聯名錶更顯討喜；另一展現粉紅魅力的錶款為TAG Heuer Carrera日期36毫米自動腕錶粉紅面款，同樣以運動錶為設計基礎，配上亮色面盤展現活潑氣息，喜氣的色彩輕鬆成為新春穿搭的重點配件。

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關鍵字：

Oris, 豬小姐, Miss Piggy, TAG Heuer, 泰格豪雅

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