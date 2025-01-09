fb ig video ETtoday search mobile

Jennie當香奈兒女郎大秀水蛇腰　代言COCO CRUSH珠寶首推紅寶石

>

▲▼CHANEL,FRED 。（圖／公關照）

▲Jennie為香奈兒COCO CRUSH形象廣告代言人，展現迷人魅力。（圖／香奈兒提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

香奈兒（CHANEL）於貴金屬表面鐫刻菱格紋圖案的COCO CRUSH系列珠寶，摩登百搭的設計擄獲時尚男女的心，BLACKPINK成員Jennie為此系列廣告代言人，近期她身穿香奈兒兩截式黑色露腰裝，上陣示範疊戴COCO CRUSH珠寶的迷人魅力，除了鑲鑽款式，品牌首度加入了一抹紅色，創作鑲嵌紅寶石的鍊墜與手鍊。

▲▼CHANEL,FRED 。（圖／公關照）

▲Jennie疊搭香奈兒COCO CRUSH項鍊。

▲▼CHANEL,FRED 。（圖／公關照）

▲香奈兒COCO 18K BEIGE米色金菱格紋圖騰鑲嵌紅寶石項鍊，228,000元。

香奈兒女士曾說：「紅色，是代表生命的顏色，我熱愛紅色。」 COCO CRUSH 系列首度於鏤空C 字形墜或於手鍊上的O字中央點綴紅寶石，有趣的是字母 C和O巧妙交會組成 C.O.C.O 字樣；此外，香奈兒為 COCO CRUSH研發出全新專屬鋪鑲工藝，將鑽石鑲於戒指菱格紋的對角線上，猶如美鑽自由灑落，提供混搭珠寶嶄新選擇，而耳環也講求穿戴的自由，圈式耳環無論單獨佩戴或作為耳骨夾，都時髦有型。

▲▼CHANEL,FRED 。（圖／公關照）

▲香奈兒COCO 18K BEIGE米色金紅寶石手鍊，82,000元。

▲▼CHANEL,FRED 。（圖／公關照）

▲香奈兒COCO CRUSH 18K BEIGE米色金鑲嵌23顆總重約0.73克拉明亮式切割鑽石中型款戒指，406,000元。

▲▼CHANEL,FRED 。（圖／公關照）

▲香奈兒COCO 18K金菱格紋圖騰圈式耳環，158,000元。

法國現珠寶品牌FRED全球形象大使BTS防彈少年團成員Jin，近日則穿上黑西裝搭配品牌標誌性的Force 10與Pain de Sucre系列珠寶，展示冬日型男穿搭，他同時獻上親筆簽名的暖心祝福，向粉絲道新年快樂。

▲▼CHANEL,FRED 。（圖／公關照）

▲FRED珠寶全球形象大使BTS成員Jin，暖心送上親簽的新年祝福。（圖／FRED提供，以下同）

▲▼CHANEL,FRED 。（圖／公關照）

▲Jin混搭FRED Force 10與「Pain de Sucre系列珠寶示範型男穿搭。

►大S素顏亮麗如昔　27萬MIKIMOTO珍珠項鍊幫打光

►Lisa跨年露肚裝是「未來大嫂牌」　媽媽拎她代言的LV好貴氣

關鍵字：

Jennie, CHANEL, 香奈兒, FRED, Jin

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

59歲郭富城揭不老秘訣

59歲郭富城揭不老秘訣

愛馬仕把柏金包翻過來

愛馬仕把柏金包翻過來

劉嘉玲戴G-SHOCK爬山

劉嘉玲戴G-SHOCK爬山

生活出現4種情況代表你該喘口氣

生活出現4種情況代表你該喘口氣

Chloé波西米亞泡泡裙回歸

Chloé波西米亞泡泡裙回歸

王淨逛TIFFANY大推甜點

王淨逛TIFFANY大推甜點

孫芸芸澳洲豪宅絕美布置曝光

孫芸芸澳洲豪宅絕美布置曝光

工作到極度厭世　3句話找回力量

工作到極度厭世　3句話找回力量

IKEA傳奇肉丸竟非瑞典當地人最愛

IKEA傳奇肉丸竟非瑞典當地人最愛

金世正曝減重菜單　3周減4kg

金世正曝減重菜單　3周減4kg

ET Fashion

推薦閱讀

澳洲男討正妹歡心跳河「展雄風」　當場遭鱷魚咬險斷臂

澳洲男討正妹歡心跳河「展雄風」　當場遭鱷魚咬險斷臂

Oris豬小姐錶「粉」亮眼　錶背透明小窗她若隱若現

Oris豬小姐錶「粉」亮眼　錶背透明小窗她若隱若現

Lisa跨年露肚裝是「未來大嫂牌」　媽媽拎她代言的LV好貴氣 金球獎／澤井杏奈奪視后美呆了　卡地亞古董頸鍊配Dior大氣優雅 金球獎／妮可基嫚穿裸背水晶禮服　與凱特布蘭琪組「金銀雙嬌」　 G-SHOCK蛇年錶霸氣但纖薄好戴　蛇麟紋躍上按鈕、錶帶扣環與面盤 浪琴新年首發紋理獨一無二鍛造碳錶　超輕盈不到80克 風Luxury／DJ卡利全家曬名錶　8歲長子戴百萬勞力士鑽錶 萬寶龍筆上重現《大亨小傳》咆嘯的20年代　筆尖刻勞斯萊斯

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面