Jennie當香奈兒女郎大秀水蛇腰　代言COCO CRUSH珠寶首推紅寶石

▲Jennie為香奈兒COCO CRUSH形象廣告代言人，展現迷人魅力。（圖／香奈兒提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

香奈兒（CHANEL）於貴金屬表面鐫刻菱格紋圖案的COCO CRUSH系列珠寶，摩登百搭的設計擄獲時尚男女的心，BLACKPINK成員Jennie為此系列廣告代言人，近期她身穿香奈兒兩截式黑色露腰裝，上陣示範疊戴COCO CRUSH珠寶的迷人魅力，除了鑲鑽款式，品牌首度加入了一抹紅色，創作鑲嵌紅寶石的鍊墜與手鍊。





▲Jennie疊搭香奈兒COCO CRUSH項鍊。





▲香奈兒COCO 18K BEIGE米色金菱格紋圖騰鑲嵌紅寶石項鍊，228,000元。

香奈兒女士曾說：「紅色，是代表生命的顏色，我熱愛紅色。」 COCO CRUSH 系列首度於鏤空C 字形墜或於手鍊上的O字中央點綴紅寶石，有趣的是字母 C和O巧妙交會組成 C.O.C.O 字樣；此外，香奈兒為 COCO CRUSH研發出全新專屬鋪鑲工藝，將鑽石鑲於戒指菱格紋的對角線上，猶如美鑽自由灑落，提供混搭珠寶嶄新選擇，而耳環也講求穿戴的自由，圈式耳環無論單獨佩戴或作為耳骨夾，都時髦有型。





▲香奈兒COCO 18K BEIGE米色金紅寶石手鍊，82,000元。

▲香奈兒COCO CRUSH 18K BEIGE米色金鑲嵌23顆總重約0.73克拉明亮式切割鑽石中型款戒指，406,000元。

▲香奈兒COCO 18K金菱格紋圖騰圈式耳環，158,000元。

法國現珠寶品牌FRED全球形象大使BTS防彈少年團成員Jin，近日則穿上黑西裝搭配品牌標誌性的Force 10與Pain de Sucre系列珠寶，展示冬日型男穿搭，他同時獻上親筆簽名的暖心祝福，向粉絲道新年快樂。





▲FRED珠寶全球形象大使BTS成員Jin，暖心送上親簽的新年祝福。（圖／FRED提供，以下同）





▲Jin混搭FRED Force 10與「Pain de Sucre系列珠寶示範型男穿搭。