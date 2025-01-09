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G-SHOCK復刻經典連錶帶長度都一樣　42年造型戴起來依然時髦

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▲▼G-SHOCK,CASIO 。（圖／公關照）

▲G-SHOCK將經典之作結合現代科技打造DW-5000R腕錶，7,000元。（圖／G-SHOCK提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

CASIO旗下G-SHOCK於1983年首次問世的初代G-SHOCK DW-5000C，獨特的外型、強悍的性能，歷久不衰，成為錶界經典之一，品牌再現其風采，將招牌外觀結合現代科技打造新錶DW-5000R，錶圈上「PROTECTION」與「G-SHOCK」字樣延續初代平坦的設計樣式，面盤上的紅、藍、黃配色亦忠於初代設計，向經典致敬。

▲▼G-SHOCK,CASIO 。（圖／公關照）

▲DW-5000R腕錶延續G-SHOCK於1983年推出的初代DW-5000C設計，依然時髦好搭配。

G-SHOCK DW-5000R腕錶的不鏽鋼錶殼由山形CASIO母工廠製作，搭配環境友善生質樹脂製成的錶帶與錶圈，為求真實還原初代設計，從錶帶長度、錶帶孔周圍的凹槽細節以及錶帶上的小圓點位置都如出一轍，而功能則結合當代科技，具200米防水、高亮度LED背光、耐衝擊、多元鬧鈴與碼錶功能。

▲▼G-SHOCK,CASIO 。（圖／公關照）

▲Swatch與4位藝術家聯手創作BREAK FREE系列，FREEZE TIME（左起）3,450元，HATTIE’S HEART 4,500元，B-BOT 3,100元，UNITY ALWAYS 3,450元。（圖／Swatch提供）

Swatch則持續與藝術家攜手創作BREAK FREE系列，邀請瑞士籍Kimou Meyer、肯亞籍Thandiwe Muriu、香港出生的BAO HO與英國籍HATTIE STEWART等4位藝術家根據對1984年在紐約Roxy舉行的Swatch World Breakdance Championship 的印象設計腕錶，款款繽紛亮眼，其中Kimou Meyer設計的FREEZE TIME腕錶面盤呈現霹靂舞舞者的定格動作，錶帶則裝飾其他舞步，鮮明的黑白對比圖案搭配粉紅與綠色指針，洋溢活潑氣息。

►G-SHOCK蛇年錶霸氣但纖薄好戴　蛇麟紋躍上按鈕、錶帶扣環與面盤

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關鍵字：

CASIO, G-SHOCK, Swatch

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