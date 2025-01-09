MIKIMOTO蛇胸針綴珍珠好優雅　Qeelin滿鑽蛇墜古靈精怪

▲MIKIMOTO銀製白蛇珍珠胸針，23,000元。（圖／MIKIMOTO提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

MIKIMOTO生肖主題胸針是品牌收藏家的矚目焦點，迎接即將來臨的蛇年，品牌推出銀製與18K金打造的兩款靈蛇胸針，前者為最佳入門款，約23,000元便能入手應景的白蛇珍珠胸針，有趣的是蛇的姿態以草寫M字螺旋向上，既代表品牌也有步步高升之意；金蛇款胸針則細膩呈現18K金蛇纏繞於鑲嵌石榴石的鉑金樹枝間，展現華麗姿態，兩款均鑲有Akoya珍珠吸睛。





▲MIKIMOTO 18K黃金鑲嵌石榴石、尖晶石與珍珠的金蛇胸針，80,000元。

凸顯農曆新年喜慶氣氛的新作除了生肖珠寶，MIKIMOTO還同步推出中式如意結造型的Ruyi Collection系列珠寶，以18K白金鑲鑽勾勒出優美繩結線條，圍繞著貴氣的金南洋珠或優雅的Akoya白色珍珠，各有鍊墜、戒指與耳環可供選擇。





▲MIKIMOTO Ruyi Collection金南洋珍珠鑽石墜鍊，182,000元。

▲MIKIMOTO Ruyi Collection 金南洋珍珠鑽戒，210,000元。





▲MIKIMOTO Ruyi Collection珍珠鑽石耳環，225,000元。

華人珠寶品牌Qeelin也為農曆新年推出應景新作，設計蛇造型的Snake Bo Bo鍊墜，擁有品牌招牌熊貓Bo Bo的黑鑽熊貓眼，配上吐舌頭模樣，顯得古靈精怪，頭上則戴著鑲嵌13刻紅寶石的王冠，蛇首與蛇身則閃耀220顆鑽石，最特別的是尾尖點綴3顆小金球，分別代表了對過去的銘記、對當下的珍惜以及對未來的憧憬，可愛設計背後蘊藏不凡意義。







▲Qeelin Snake Bo Bo吊墜，358,000元。（圖／Qeelin提供）