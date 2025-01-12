《現在撥打的電話》蔡秀彬短髮也正翻！御姐風一刀切、溫柔系短鮑伯跟著剪

▲蔡秀彬。（圖／取自 soobinms IG）

圖文／CTWANT

Netflix熱播韓劇《現在撥打的電話》女主角蔡秀彬這次搭柳演錫，除了緊湊的劇情，兩人間的火花與CP感也讓此劇收視率不斷創高，蔡秀彬飾演的「熙珠」榮獲2024年MBC大賞「女子最優秀演技獎」，她在典禮上用手語表達感謝之情讓她討論度繼續狂飆，獲得高度讚賞是個暖心又優秀的女生。蔡秀彬雖現在留著一頭溫柔長髮，但其實她曾經剪過不同短髮造型都非常精緻又能突顯五官，趕快來看看吧！

《現在撥打的電話》蔡秀彬短髮髮型：內彎鮑伯頭

小巧臉蛋搭配短髮超無敵，蔡秀短髮時期就是許多女生的髮型範本，這款短鮑伯髮型重點就是空氣瀏海搭配髮尾內彎，不僅能有效修飾臉型，也非常有減齡感，就是早上出門前需要用電捲棒打理一下，是髮廊指定率超高髮型。

▲蔡秀短髮時期就是許多女生的髮型範本。（圖／取自soobinms IG）

《現在撥打的電話》蔡秀彬短髮髮型：一刀切髮型

俐落的一刀切髮型在日韓人氣都相當高，重點就是頭髮要深色又夠直順，記得髮尾的長度要比下巴再低一點點，會更加修飾臉型。每天可以用平板夾將頭髮夾直，如果喜歡「霸氣御姐風」那麼這款髮型就很適合你，剪完直接有型又俐落。

▲俐落的一刀切髮型在日韓人氣都相當高。（圖／取自soobinms IG）

《現在撥打的電話》蔡秀彬短髮髮型：日系短捲髮

這款髮型根本就是大學生標配吧！以短髮的造型基礎上再使用電捲棒來捲出不規則的弧度，亂亂的短捲髮如果不好整理，可以再綁個公主頭就會非常可愛又有型，輕鬆完成大學生日系感。

▲日系短捲髮。（圖／取自soobinms IG）

《現在撥打的電話》蔡秀彬短髮髮型：高層次短髮

這款髮型就比較挑人，像是蔡秀彬、桂綸鎂擁有超小臉與清新氣質的女生特別適合，因為高層次短髮會露出整張臉，修飾臉型的程度有限，不過優點就是能打造出頭髮的蓬鬆感以及修飾扁頭型。

▲高層次短髮。（圖／取自 soobinms IG）

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