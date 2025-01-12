對朋友大方三大星座！TOP 1認為錢不能傷感情　愛付錢不想朋友尷尬

記者李薇／台北報導 圖／kbsdrama IG

每個人都有自己的中心思想，有些人把自己擺在第一位，有些人則是很重視朋友，以下就分享很講義氣、對朋友大方的三大星座，尤其是TOP 1很懂得付錢讓對方感受到被照顧，而不是尷尬。

TOP 3：獅子座

獅子座的人愛面子，所以在朋友面前當然架勢要夠，如果是要請吃飯，一定會選擇一個有氣場的地方，絕對不可以太LOW，有人找他們借錢也是二話不說就會答應，甚至幫忙把事情辦得妥妥，因為他們會想維護在身邊人「大哥／大姐」的形象。

TOP 2：射手座

射手座的人個性本來就是爽快俐落，他們從來不會計較小細節，更別說對朋友，錢還可以賺，但是友情需要好好珍惜，所以他們的對周遭朋友是真的好，覺得大家在一起的時光很珍貴，付錢，我來！也是因為夠大方，所以有時候不經意會成為月光族。

TOP 1：天秤座

天秤座一直是交際小能手，朋友多到數不過來，又很會照顧大家的情緒，遇到錢的事情他們總有種「不能為了錢傷感情」的中心思想，所以常常搶著付，不想讓大家因為錢鬧彆扭，他們覺得朋友之間相處開心最重要，而且懂得找到對方在意的事，讓自己多花點錢，別人也不會感到負擔，反而覺得受照顧。