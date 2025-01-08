fb ig video ETtoday search mobile

看似沒心機「超級雙面人」星座Top 3！第一名只是表面朋友

>

星座。（圖／netflixkr IG）

▲雙面人星座Top 3 。（示意圖／翻攝IG）

記者鮑璿安／綜合報導

你身邊也有雙面人嗎？他們性格複雜、善於掩飾真實情感甚至是言行非常不一致，這些人擁有多種面向，就算是身旁好友也難以捉摸他們的下一步，以下就公開雙面人星座Top 3！

Top 3 雙子座

雙子座擅長溝通和表達，但同時也擁有雙重性格，他們能夠輕鬆地在不同場合中扮演不同的角色，正因為這一點，也導致他們顯得表裡不一，令人難以捉摸。雙子座往往能夠靈活地適應各種情況，調整自己的言行舉止以迎合他人，即便心裡並非這麼想，也偽裝出很積極的樣子，真實的想法只有自己才知道。

Top 2 天秤座

天秤座為人一向圓滑不愛得罪人，因此他們在追求和平相處的過程中，可能出現見人說人話見鬼說鬼話的情況，確保自己能夠完美脫身，而且擁有好評價，總是以一副和事佬的態度見人，有他們在就不會引起任何衝突。天秤座基本上很少直接表達自己的真實感受，從而使人難以判斷他們的意圖。

Top 1 雙魚座

雙魚座在任何環境都能夠如魚得水，而且他們對於陌生場合中任何微妙的情緒變化，都能夠第一時間感受到，非常容易就對他人產生共情反應，因此也有很多人會對雙魚傾訴心事，而且雙魚會對外界展現出一種溫柔、體貼的形象，營造出感同身受的模樣，其實他們內心是很不屑一顧的，翻臉跟翻書一樣快。

關鍵字：

星座, 雙面人, 運勢, 雙子座, 天秤座, 雙魚座

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

59歲郭富城揭不老秘訣

59歲郭富城揭不老秘訣

愛馬仕把柏金包翻過來

愛馬仕把柏金包翻過來

劉嘉玲戴G-SHOCK爬山

劉嘉玲戴G-SHOCK爬山

生活出現4種情況代表你該喘口氣

生活出現4種情況代表你該喘口氣

Chloé波西米亞泡泡裙回歸

Chloé波西米亞泡泡裙回歸

王淨逛TIFFANY大推甜點

王淨逛TIFFANY大推甜點

孫芸芸澳洲豪宅絕美布置曝光

孫芸芸澳洲豪宅絕美布置曝光

工作到極度厭世　3句話找回力量

工作到極度厭世　3句話找回力量

IKEA傳奇肉丸竟非瑞典當地人最愛

IKEA傳奇肉丸竟非瑞典當地人最愛

金世正曝減重菜單　3周減4kg

金世正曝減重菜單　3周減4kg

ET Fashion

推薦閱讀

朋友不多但都很鐵的三大星座！TOP 1交友超嚴苛　需身心靈都契合才行

朋友不多但都很鐵的三大星座！TOP 1交友超嚴苛　需身心靈都契合才行

Lisa跨年露肚裝是「未來大嫂牌」　媽媽拎她代言的LV好貴氣

Lisa跨年露肚裝是「未來大嫂牌」　媽媽拎她代言的LV好貴氣

湯姆霍蘭德用「鑽石橫著鑲」的戒指求婚Zendaya　5克拉、雙色K金細節曝光

湯姆霍蘭德用「鑽石橫著鑲」的戒指求婚Zendaya　5克拉、雙色K金細節曝光

張員瑛金唱片獎「美到窒息」再引熱議　3款最性感髮型一次盤點 相處自在、常微笑　女友必備4特質男人愛到離不開 看似沒心機「超級雙面人」星座Top 3！第一名只是表面朋友 雅詩蘭黛小棕瓶換上花朵新衣、雪花秀潤燥精華以金色蛇鱗為靈感 48歲舒淇辣露香肩鬆弛感太強！超狂魅力全球大使又＋1 新北最好吃西餐廳「朵頤」回歸宏匯廣場！今年5月開幕 天冷喝正好！「6款暖身飲品」推薦　熱巧克力、薑茶都在內　

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面