看似沒心機「超級雙面人」星座Top 3！第一名只是表面朋友

▲雙面人星座Top 3 。（示意圖／翻攝IG）

記者鮑璿安／綜合報導

你身邊也有雙面人嗎？他們性格複雜、善於掩飾真實情感甚至是言行非常不一致，這些人擁有多種面向，就算是身旁好友也難以捉摸他們的下一步，以下就公開雙面人星座Top 3！

Top 3 雙子座

雙子座擅長溝通和表達，但同時也擁有雙重性格，他們能夠輕鬆地在不同場合中扮演不同的角色，正因為這一點，也導致他們顯得表裡不一，令人難以捉摸。雙子座往往能夠靈活地適應各種情況，調整自己的言行舉止以迎合他人，即便心裡並非這麼想，也偽裝出很積極的樣子，真實的想法只有自己才知道。

Top 2 天秤座

天秤座為人一向圓滑不愛得罪人，因此他們在追求和平相處的過程中，可能出現見人說人話見鬼說鬼話的情況，確保自己能夠完美脫身，而且擁有好評價，總是以一副和事佬的態度見人，有他們在就不會引起任何衝突。天秤座基本上很少直接表達自己的真實感受，從而使人難以判斷他們的意圖。

Top 1 雙魚座

雙魚座在任何環境都能夠如魚得水，而且他們對於陌生場合中任何微妙的情緒變化，都能夠第一時間感受到，非常容易就對他人產生共情反應，因此也有很多人會對雙魚傾訴心事，而且雙魚會對外界展現出一種溫柔、體貼的形象，營造出感同身受的模樣，其實他們內心是很不屑一顧的，翻臉跟翻書一樣快。