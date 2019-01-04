現在就開始！關注自己的生活練習　照顧肌膚細節趁秋冬白回來

▲資生堂推出獨創美白科技的「驅黑淨白露 V」與「驅黑淨白亮膚水凝露」，與妳一起在日常保養裡，持續美白與保濕並進呵護肌膚，阻斷斑點。

圖、文／資生堂提供

給妳的秋冬生活練習，在這個萬籟俱寂的時節裡，把專注力從他人身上拿回來，專注生活裡看似微小的細微之處，好好地察覺自己，在時光流逝中，看見自己不斷蛻變，宛若新生的美好模樣。

今年的冬天遲了，行道樹的葉子都落得光禿，才迎來今年頭幾次寒流。一個週末午後，妳縮在咖啡廳一角，窗外落雨，四周很靜，靜得妳忽然聽見了自己的千頭萬緒。

一直都以為自己很滿意現在的生活，事業雖無大起，也還算緩步成長，有所學習；感情生活平淡，情人愛成了家人，想著或許幸福，就是能一起過上平凡生活。

這些週而復始的日常，看起來都是很好很好的，妳卻突然想過上不一樣的生活。妳其實知道，自己的心底偶有騷動，想著，如果做出一些改變，人生能不能有所不同？

給妳的生活練習：正是重複的生活細節，造就了妳的與眾不同

如果妳突然感到生活千篇一律，提不起勁；如果妳總是恐懼迎接早晨，眷戀了無生氣的黑夜；如果妳渴望改變現在的自己，讓人生煥然一新。



給妳的生活練習，從改變想法，專注那些生活裡的細微之處開始，去有意識的理解每日 24 小時的慣常，其實正慢慢的成就了獨特的妳。

「重複未必是少於嘗試的結果，有時候重複是終於對自己有把握。」——黃麗群

那年剛進職場，從基本打雜開始學，起初什麼都不懂的青澀模樣，現在回頭望已經是那麼陌生。現在開會簡報，條理清晰，每個由妳經手的專案，總有令人耳目一新的成果。一路走來，是日常裡反覆的挫折積累成經驗，是一次次的壓力，讓妳吸收成長，封存智慧，一點一滴長成了辦事俐落的模樣。



以前總急著發展新的興趣，流行什麼就跟著嘗試什麼，深怕生活不夠精彩，直到後來才明白，除去與人比較的心態，回歸初心，執著自己的熱愛，然後反覆實踐它。那樣的重複並非無趣，而是甘願在重複的過程裡，不斷忠於獨具一格的自己。

專注那些被忽略的細微處，在重複裡看見新生

當妳懷疑自我，渴望逃脫單調的生活時，別忘了靜下心來，低頭看看那些生活中的微小細節是如何一步步成就妳自己。看似繁瑣的文書處理，讓妳養成了一顆細心的心；熬夜想提案時冒出的點子，都是妳習慣每天睡前閱讀的累積；愛一個人，從激情走到平淡，妳更懂得細水長流是自己渴望的感情狀態。

正是這些生活裡的細節，日復一日的嘗試與專注，累積成了如此獨特的妳。

一如驅黑淨白始終如一的堅持，堅持成為妳在日常生活裡不斷重複就能看見的美好。在女性持續關注的美白保養議題上不斷地創新與突破，只為從肌膚保養開始，守護妳最美好的純粹。



過去美白保養、預防斑點生成，一直是許多女性在意的肌膚問題，許多人積極防曬，但斑點卻依然在時光的推移、紫外線的傷害下一一生成。

根據研究顯示，斑點生成的肇因可遠溯至數年前所曬的太陽，平均而言，肌膚一輩子所接收的紫外線量，在 18 歲以前就佔了 80%，因此，即使我們費心地實行美白保養計畫，肌膚卻早已有「紫外線記憶」，並在日常生活裡，根深蒂固地形成「記憶型黑斑」。

另外，根據資生堂研究發現，秋天涼爽的氣溫，溫溫的陽光，總讓人忘記了其中仍含有會傷害肌膚的紫外線，而疏忽了持續地做好防曬美白。事實上，秋冬陽光照射角度會愈來愈傾斜，相對地臉部受到紫外線傷害的面積會大幅增加；空氣濕度偏低，則容易導致肌膚缺水乾燥，如果保養步驟不另外加強美白與保濕，肌膚乾燥加上強烈的日照將使斑點增生更形明顯。

為此，資生堂推出獨創美白科技的「驅黑淨白露 V」與「驅黑淨白亮膚水凝露」，與妳一起在日常保養裡，持續美白與保濕並進呵護肌膚，阻斷斑點。

在秋冬季節裡，有意識地照顧肌膚保養的細節，除了在生活練習中學會關注內心外，也與驅黑淨白一起關注秋冬保養。讓妳在美白保養、袪除斑點的過程，也再一次地體認到，是專注如初的重複，讓妳在時光流逝的過程中，看見自己不斷蛻變，宛若新生美好的模樣。

文末加映// 找到屬於自己的生活練習，趁著秋冬白回來

驅黑淨白露 V：斑點生成阻斷技術，還原白皙肌膚

「驅黑淨白露 V」內含「3重斑點生成阻斷技術」，從肌膚表層深入肌底，阻斷斑點生成路徑，降低既有斑點、新生斑點與潛在斑點的存在機會。再導入獨家美白配方「V Cut 阻黑複合物」(洋委陵菜萃取精華、紅花鹿蹄草萃取精華)，減緩肌膚誘發斑點的可能性，有效抑制黑斑生成連鎖機制，層層還原肌膚白皙。



▲特有技術為肌膚阻斷斑點生成，退出白皙領域。

驅黑淨白亮膚水凝露：高保濕美白成分，深入肌底長效封存

「驅黑淨白亮膚水凝露」運用先進的乳化技術－保濕凝露配方將化粧水高凝縮成凝露質地，當塗抹在肌膚的瞬間，配方中的潤澤封鎖成分偕同高保濕成分－玻尿酸、資生堂獨家有效美白成分 4MSK、反黑阻隔成分（孩兒茶萃取精華、濃甘油）等多種保養配方即轉換成水感潤澤的化粧水，深入滲透至肌底並長效封存，同時完成秋冬保濕以及美白全年不間斷的保養課題。

▲以化粧水高凝縮成的凝露質地能深入滲透肌底，為秋冬容易乾燥的肌膚封存保濕。

（文章出處：女人迷）

找回屬於自己的生活練習：https://www.jbeauty.com.tw/ODb335



