詹姆斯麥艾維《異裂》24個人格受盡折磨　詮釋「野獸」體格每天早上要吃八顆蛋

有看過《分裂Split》，以及現在將鎖定續集《異裂Glass》的人，對於男星詹姆斯麥艾維James McAvoy詮釋24個不同人格的完美轉換，是否感到相當佩服？

「他就像羅賓威廉斯一樣，有著迅速進入任何角色的超能力！」導演M.奈沙馬蘭早先受訪時相當讚賞詹姆斯的演技，而為了挑戰片中多重人格，從凱文溫德爾克倫姆、外向的領導人貝瑞、有潔癖又冷靜的丹尼斯、九歲的海維、如聖女般的存在，卻又邪惡的派翠西亞等，還有所有人格的老大「野獸」等，可讓詹姆斯受了不少苦頭。

為了讓體格符合野獸的外型，身高170公分，39歲的詹姆斯麥艾維幾乎每天都泡在健身房，他也透露迅速變壯的秘訣：「我一周做五種不同的運動，包括舉重等。每天早上吃八顆蛋，然後再吃雞肉，午餐吃兩份雞肉，下午吃牛排，晚上再吃兩份鮭魚排。」

除此之外，他還為了本片剃光頭，他坦承非常不適應光頭，因為讓他容易在人群裡被認出來，但他搞笑說：「雖然像個燈泡，好處是至少早上不用太費心整理頭髮！」

說到演人格分裂最困難的地方，詹姆斯表示在於迅速變化角色個性：「例如你可能在這一秒內讓自己處於歇斯底里的恐慌狀態，下一秒可能是心靈平靜無波，或者是興奮異常，就好像突然換檔一樣，你的心臟頻率、肌肉構造都必須要相互配合，這是很吃力的工作」。

然而所有角色中，最讓他傷神的就是野獸，詹姆斯說：「畢竟野獸有著像動物的性格和體能，而且全身緊繃，在《分裂》裡還好，因為被野獸上身的時間不多，但在《異裂》裡，野獸上身了好幾天，搞得我脖子酸痛不已，這麼說好了，野獸讓我有如芒刺在背！」此外，由於扮演人格分裂壓力太大，更讓詹姆斯一直到殺青都覺得心理不舒服，必須趕緊接拍新戲擺脫角色陰霾。

Text／Marie Claire美麗佳人 Photo／Marie Claire美麗佳人

【本文出處，更多精采內容請上《美麗佳人》官方網站；《美麗佳人》官方粉絲團。未經授權，請勿轉載！】

延伸閱讀：

● 男神之名當之無愧！多次捐款響應世界與社會問題，喬治克隆尼 在演藝事業之外的公益善行！

● 萬人大票選！日本女性最「想入非非」的輕熟男星前10名，第一名竟然是他！

● 新官上任他最火！當年小鮮肉轉眼成傑尼斯旗下公司社長，瀧澤秀明：「努力開創人生的另一個高峰。」