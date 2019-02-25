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亮･珠寶／Tiffany發掘的4大彩色寶石你認識嗎？粉紫、玫瑰色看著都醉了

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▲▼ Tiffany 。（圖／品牌提供）

▲Tiffany傳奇四大寶石（上起，順時針方向）：沙弗萊石戒、孔賽石戒、摩根石戒、丹泉石戒。

記者陳雅韻／台北報導

美國珠寶品牌Tiffany & Co.不僅鑽石聞名，還是發掘世上絕美寶石的重要推手，關鍵人物是1879年至1932年在Tiffany擔任副總裁的寶石專家喬治•坤斯博士 （Georg Federic Kunz），他遊歷世界各地蒐羅珍稀寶石，將摩根石（Morganite）、孔賽石（Kunzite）引薦至珠寶圈，70年代Tiffany再將丹泉石（Tanzanite）、沙弗萊石（Tzavorite）向世人公開介紹，四款各有特色的寶石因此並列為「Tiffany 傳奇四大寶石」。

▲▼ Tiffany。（圖／品牌提供）

▲寶石專家喬治•坤斯博士是「Tiffany 傳奇四大寶石」的重要推手。

▲▼ Tiffany。（圖／品牌提供）

▲Schlumberger 孔賽石石上鳥胸針。

孔賽石

喬治•坤斯博士首先於1902年發現並由Tiffany命名的孔賽石，這種屬鋰輝石的寶石質地晶透，呈現粉紫色調，著名的Schlumberger石上鳥胸針就曾以孔賽石為主石，展現浪漫風格。

▲▼ Tiffany。（圖／品牌提供）

▲Tiffany Blue Book系列蝴蝶項鍊主石為逾11克拉枕形切割摩根石。

▲▼ Tiffany。（圖／品牌提供）

▲女星Elle Fanning曾佩戴Tiffany摩根石與鑽石項鍊出席坎城影展。

摩根石

同樣是粉色系，但偏向玫瑰色與蜜桃色的摩根石，為綠柱石家族一員，它的命名大有來頭，Tiffany於1910年首度公開時，以品牌超級VIP—美國知名金融家、亦是珠寶圈重量級收藏家John Pierpont Morgan的姓氏為此寶石命名，完成他晚年期望有寶石以他為名的心願。

▲▼ Tiffany。（圖／品牌提供）

▲主石逾75克拉圓形切割丹泉石與鑽石項鍊，13,070,000元。

丹泉石

Tiffany找尋美麗寶石的腳步不停歇，於1968年呈現產自在非洲坦桑尼亞吉力馬札羅山的丹泉石，此寶石屬黝簾石，顯現帶紫色調的藍色，予人神祕而優雅的感受，Tiffany成為第一個使用此寶石的珠寶商，並在隔年於紐約老牌飯店St. Regis酒店介紹給社交界，立刻引起矚目。

▲▼ Tiffany。（圖／品牌提供）

▲鉑金鑲嵌總重逾15克拉沙弗萊石與鑽石項鍊，12,160,000元。

沙弗萊石

而日常作為珠寶最佳「綠葉｣的沙弗萊石，於1970年在非洲肯亞邊界的Tsavo國家公園被發現，Tiffany在1974年為此石榴石家族成員命名，並帶進美國高級珠寶圈，獨特的綠色寶石不僅能當自然主題珠寶的配角點綴，Tiffany今日仍以品質上乘的沙弗萊石為主角打造頂級項鍊，因為「Tiffany 傳奇四大寶石」，為品牌歷史寫下輝煌一頁，也在珠寶史上永流傳。

關鍵字：

Tiffany & Co., Tiffany, 丹泉石, 孔賽石, 摩根石, 沙弗萊石
fashion.net

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