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5家老饕必嚐的西門町美食　魯肉蛋包麵、海鮮麵列入晚餐名單

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文／女子學

隨著人潮回流，西門町的美食店家如雨後春筍一間又一間的出現。而除了各式各樣的新店入駐外，也有不少在此飄香已久的小吃店。本篇將不藏私地介紹5家老饕必嚐的西門町美食，讓你的口袋名單添上幾筆，這樣下次到西門町走逛就不怕想不到要吃什麼了。

1.永富魚丸店
◎台北市萬華區內江街47之1號

乘坐公車到西門捷運站，每當行經內江街，一個亮黃大招牌便會映入眼簾，讓人好奇地想探訪此店家。飄香四十年的「永富魚丸店」，主力商品是手工現做的魚丸，不時能看到有人一包又一包的外帶回家，可見其頗有人氣。

▲飄香四十年的永富魚丸店。（圖／女子學提供，下同）

「永富魚丸店」的品項豐富，偏南部口味，除了魚丸系列外，還有各式羹類、麵類、魯肉飯等古早味小吃，而且不超過百元的平價，顯得平易近人。雖說魚丸是必點的餐點，但特別推薦「魯肉蛋包麵」，刀削粗麵裹上鹹甜醬汁，加上軟嫩半熟蛋包的鮮黃蛋液，著實美味。若是來到西門町，可不要錯過這家傳統的美好滋味。

2. 元之寶拉麵湯餃館
◎台北市萬華區漢口街二段34巷13號

隱藏在西門商圈巷弄內的「元之寶」，若不是誤打誤撞，也不會發現這間美食店家。從它用餐時間不曾間斷的人潮，就足以讓人想進店一嘗，看是否真的如此美味？想當然，答案是肯定的，不然也不會將其納入自己的愛店名單。

已光顧多次的「元之寶」，有拉麵、牛肉麵和水餃等多種品項，而餐點的份量也都不少，不用怕吃不飽。當初會入坑，「担炸拉麵」功不可沒，微辣担担醬混搭炸醬，配上手工拉麵，多層次的口感讓味蕾很滿足，如果是初訪，很是推薦。

3.台南意麵水餃
◎台北市萬華區峨眉街90號

鄰近西門町河堤的老字號小吃店「台南意麵水餃」，從晚上營業到凌晨，用餐人潮總是多到要排隊。店內必吃的招牌意麵醬香、口感獨特，此外還有多種麵點可以選擇。

除了麵類，「台南意麵水餃」的高麗菜水餃也是要點來吃的一道美食。不過編輯最推薦的是鹹香魯肉與雞絲混搭的「雞魯飯」，再配一顆半熟蛋，將蛋黃與其拌勻，吃起真是十分滿足。如果有來西門町逛逛，記得把「台南意麵水餃」列入晚餐名單，或當宵夜也行。

4.巧雅麵食館
◎台北市萬華區西寧南路81號

每次經過外觀不算起眼的「巧雅麵食館」，總想吃看看，但又莫名地走不進去。不過，在積累多次念想後，最終還是到訪了。店內餐點選擇非常多，有麵、飯、粥、湯等，雖然價格不是很便宜，但每道餐點的份量，也會讓人感到值得。

有麻辣、泰式、泡菜、酸菜等口味的海鮮麵，是來到「巧雅麵食館」一定要來上一碗的美食，不僅很大方地放滿海鮮，濃郁湯頭喝起來也爽口不膩。而有鮭魚炒飯、烏魚子炒飯等多種選項的大份量炒飯也是必吃的。「巧雅麵食館」非位於鬧區，如果有緣經過，不妨進去吃吃看。

5. 小吳牛肉麵
◎台北市萬華區洛陽街45-11號

洛陽街附近有多家牛肉麵店，而且價格實惠，堪稱平價牛肉麵一條街，知名的有建宏牛肉麵、 富宏牛肉麵等，相較之下，「小吳牛肉麵」便低調許多。

同樣24小時營業的「小吳牛肉麵」，賣的品項有牛肉麵、牛雜麵、魯肉乾麵、水餃等，不論是當三餐，還是做為宵夜，都很方便。湯頭較重口味的紅燒牛肉麵，有寬、細兩種麵條可選擇，不只份量足，還可以免費加湯，而桌上的酸菜、辣牛油、牛油建議可以調配著吃，能嚐到不同的層次風味。下次來到洛陽牛肉麵街，也吃看看低調但口碑不錯的「小吳牛肉麵」吧。

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※本文由女子學授權報導，未經同意禁止轉載。

關鍵字：

女子學, 西門町, 美食

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