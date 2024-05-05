兩種「自戀型人格」特徵　若全中超高機率是渣男

▲在戀愛初期就要判斷對方是否值得託付，幾個明顯特徵要注意。（圖／pexels、unsplash、pixabay、xframe）

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人的思考是很複雜的，導致有許許多多的個性，好不容易喜歡上一個人，但究竟要如何確認對方是否能被託付感情？有幾個重點可以讓你辨識出對方是否有「自戀型人格」，無論在你面前用什麼樣的藉口，合理化他們的行為，冷靜判斷就能看出自信跟自戀是有差距的。

自戀型人格有幾個特徵，包括在沒有任何理由的情況下，認為自己很優越、覺得自己的特殊需要懂的人才會欣賞、專注在成功的幻想中、喜歡剝削別人、缺乏同理心、容易嫉妒或認為自己被嫉妒、行為傲慢等等，而他們不是笨蛋，總會有一種說詞來合理化上述的行為，許多人就默默被說服了，可以觀察他們是否有下列2大特徵。

需要過度的讚美

自戀的人格需要大量的讚美來支撐，總會沈浸在明顯的客套語言上，而社交平台更是他們的讚美來源，誇張的貼文貼照片，期望獲得更多的回饋，不時地查看留言來補充讚美能量，而對負面的留言則有一套自己的說法「他們一定是嫉妒」。

為獲得更多讚美，這樣的人多半也會努力維持一個美好的形象，像是事業成功、身材姣好、注重容貌等等，這樣的情況下會讓他們獲得更多魅力，但自信的人不太需要過多讚美，自戀的人才是，這是能判斷的一個準則。

喜歡貶低人事物

這類的人在他們身上少有謙遜的態度，他們會貶低周邊的事物、甚至是人來達到他們認為的高人一等，佔別人便宜顯得理所當然，因為弱者就是要付出更多的，像是服務生、不會抱怨的同事，或是言聽計從的交往對象。

即便他們會進行「付出」，也絕對是基於自我主義的理由，像是去幫你買宵夜，則會以「你不知道選哪樣商品才叫內行」、「叫你去買一定會買些垃圾，只好我去幫你買」、「你品味沒有到能辨識我喜歡吃什麼」，所以不要以為這是對你好。

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破解自戀伎倆：保持距離

對於「毫無理由卻自信爆棚」的人，專家表示可用一種方式來實驗，這情況可以用在對方不停地貶低你，灌輸「你沒有我你會很慘」的情況，而概念只有一個，就是「保持距離」，好好照顧自己，試著把他從生活慢慢淡出，自己吃飯、逛街、看電影，一旦對方發現情況不如他所想，自戀型人格的人就會出現強烈的反應，如果他示好背後，還是本持著上述兩點態度，很高機率他就是正走在渣男的路上。