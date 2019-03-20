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孟耿如20萬時尚行頭逛街　驚見「15萬情侶包」與黃子佼隔空放閃

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▲▼孟耿如時尚穿搭。（圖／TODS提供、翻攝黃子佼IG）

▲孟耿如、黃子佼相差近半年，背出情侶包。（圖／翻攝孟耿如、黃子佼G）

記者張妤瑄／台北報導

孟耿如近日拍攝隱形眼鏡廣告，為此她特地出巡與各處廣告中的自己合照，近年來越來越時髦的她，出街打扮看似樸實，實際上每件單品都來頭不小，細數一下這回逛街出巡的行頭，應逼近新台幣20萬左右，光是斜背在肩的那款LV（LOUIS VUITTON，路易威登）男包就要價15萬3,000元。

▲▼孟耿如時尚穿搭。（圖／TODS提供）

▲孟耿如微服出巡找自己的廣告。（圖／翻攝孟耿如G）

孟耿如身上背的LV包款很搶眼，是LV男裝創意總監Virgil Abloh入主後首個系列重點作品，用經典的Steamer輪廓為主，加入螢光橘鏈帶，很有他從街頭崛起的潮流風範。孟耿如還不忘標註設計師，以此顯示內行眼光，而不只如此，其實同一系列包款黃子佼在10月就搶先背，頗有隔空放閃意味。

▲▼孟耿如時尚穿搭。（圖／TODS提供）

▲▼LV春夏男包。（圖／LV提供）

▲孟耿如背的是LV春夏男包。（圖／翻攝孟耿如G）

黃子佼背的是小尺寸，是將經典的硬殼小箱包縮小而成，且材質改為軟包，名字就叫「Soft Trunk」，並在Monogram材質旁，也配有一條一樣搶眼的螢光橘鏈帶，要價14萬3,000元。

▲▼黃子佼時尚穿搭。（圖／翻攝黃子佼IG）

▲▼LV春夏男包。（圖／LV提供）

▲黃子佼去年（2018）10月就已經背出潮流包款，顯示跟緊流行。（圖／翻攝黃子佼G）

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孟耿如出巡的行頭不只「情侶包」，身上的羔羊毛外套，更是TOD’S全台僅有一件的款式，是春夏秀上款，而她腳上踩的也是同系列豆豆鞋，黃色羔羊毛面料彰顯出青春活力，Double T釦環在鞋面上有極高辨識度，價格為2萬1,400元。

▲▼孟耿如時尚穿搭。（圖／TODS提供） ▲▼孟耿如時尚穿搭。（圖／TODS提供）

▲▼孟耿如時尚穿搭。（圖／TODS提供）

▲孟耿如穿著的外套是秀上款，全台僅一件。（圖／品牌提供）

關鍵字：

孟耿如, LOUIS VUITTON, LV, 路易威登, 黃子佼, TOD'S, 時尚穿搭, 情侶包
fashion.net

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