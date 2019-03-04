巴黎時裝周／朴信惠骨感降臨VALENTINO　賞戀人玫瑰花叢熱吻戲

▲VALENTINO向來是巴黎時裝周不容錯過的精采大秀之一，此次朴信惠也是觀秀嘉賓之一。（圖／品牌提供、翻攝C位時尚掌門人微博）



記者張妤瑄／台北報導

VALENTINO（范倫鐵諾）向來是巴黎時裝周仙氣來源之一，台灣時間3／4凌晨發表的2019秋冬大秀，南韓女星朴信惠也到場，頂著剛剪的飄逸短髮造型，搭配酒紅色落肩上衣與橘色百褶裙，明顯瘦了一大圈，短髮俏麗配骨感身材真的挺仙，抵達秀場之前，就已經被一群粉絲包圍狂拍。

▲朴信惠頂著剛剪的俏麗短髮現身，清瘦模樣更具仙氣。（圖／翻攝C位時尚掌門人微博、品牌提供）



繼先前秋冬男裝與Undercover合作後，女裝也再度攜手Undercover創意總監高橋盾，藉由他擅長的拼貼畫與肖像畫詮釋2019秋冬關於愛的主題，用一對戀人在玫瑰花叢擁吻的畫面來譜寫冷冽冬日的炙熱情詩。

▲VALENTINO再度攜手高街潮牌Undercover。（圖／品牌提供）



火熱的圖騰無所不在，出現在個性大衣又或者仙氣紗裙之上，處處都是一幀熱情如火的畫。高級訂製服是VALENTINO的驕傲，創意總監Pierpaolo Piccioli（PP）每季總是不忘高訂的精神，融入街頭風格，打造出優雅仙氣與街頭氣質並俱的VALENTINO女人。

▲玫瑰花叢中的熱吻戀人是秋冬重點圖案。（圖／品牌提供）



秋冬融入四位當代詩人Greta Bellamacina、Mustafa The Poet、Yrsa Daley-Ward 以及 Robert Montgomery的作品，共同打造Valentino ON LOVE的浪漫刊物，用唯美細膩的手法，在幹練的廓形上加入扣人心弦的詩詞與印花，將浪漫元素通通丟入，星空中的玫瑰、親吻花朵的蝴蝶、熱吻的戀人等，每一個畫面都富有愛，非常詩情畫意。

▲取用詩人的愛情詩篇，寫上服裝上，展現極致的浪漫。（圖／品牌提供）



►►看更多時尚資訊分享，快來下載星光雲App

仙氣飄飄的紗質洋裝已成招牌，Pierpaolo Piccioli雖領著仙女們走入人間，用更街頭、親和的姿態示人，但仍沒將這部分的仙女氣質捨棄，輕紗配上羽毛或精美的刺繡，描繪出讓人目眩神迷的美麗，仍是VALENTINO秀場的致命魅力。

▲招牌的紗質禮服不能少，骨子裡的仙女氣質依然無法隱藏。（圖／品牌提供）