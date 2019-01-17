巴黎男裝周／VALENTINO搭幽浮進行時間之旅　勃肯鞋也上太空　

▲VALENTINO甫於巴黎男裝周發表最新一季設計。



記者張妤瑄／台北報導

巴黎男裝周正式展開，VALENTINO（范倫鐵諾）在台灣時間1月17日凌晨也發表最新系列，開場第一套設計直接點題2019-10秋冬系列亮點，即是與高街潮牌Undercover及勃肯鞋（Birkenstock）的合作，長版印花襯衫上有貝多芬與幽浮的圖案，是呼應Undercover同天發表的系列主題。

▲VALENTINO與Undercover皆在同一天發表，本季VALENTINO秀場上出現與Undercover聯名設計，用貝多芬與幽浮圖騰呼應。（圖／翻攝官網、達志影像）



VALENTINO最引以為傲的是高級訂製服的精緻工藝，創意總監Pierpaolo Piccioli幾季以來不斷闡釋街頭時尚與高級訂製兩大領域碰撞出的衝突火花，本季男裝他用流暢剪裁詮釋核心價值，開場前10套是清一色的黑，用單色系的服裝強調流動感的剪裁與立體感的搭配層次，整體簡約卻有不凡氣質。

▲開秀前10套是清一色的黑，強調流暢剪裁。（圖／翻攝官網）



時間流動，現在與未來，過去高級訂製的頂級工藝，如今用街頭時尚表達，看似對立衝突，實際上卻是現代表述手法。從主題印花大量的UFO幽浮，經典的V Logo就能窺見一二，本季VALENTINO男人就像乘著時光的旅行者，踩踏著勃肯鞋探索未知領域。

▲幽浮圖案是本季重點。（圖／翻攝官網）



Pierpaolo Piccioli從男人衣櫃中挑出實用單品，層層搭出潮流造型，素色簡約的風格也符合一般男性喜好，但Pierpaolo Piccioli用印花強調重點，打造讓人難以遺忘的造型，他用紅色VALENTINO印花搭配紅色勃肯鞋，追本溯源強調經典，但卻不墨守成規。

▲貝多芬與經典V Logo結合，VALENTINO紅色則是不變的重點，勃肯鞋也用全紅款式呼應品牌。（圖／翻攝官網、CFP）



►►看更多時尚資訊分享，快來下載星光雲App

無需多餘吸睛配件，不少大衣或毛衣上結合長版圍巾，以此打造層次感，並延伸身形比例，讓男人瀟灑萬分。綜觀系列長版大衣、帽T、開襟衫、勃肯鞋、運動鞋，都是好動的街頭單品，正裝比例降低，正式或隨興風格兼備，才符合時下潮流。

▲服裝款式以實穿的日常服裝為主，鞋款也搭配運動鞋。（圖／翻攝官網、CFP）



★ 版權聲明：圖片為版權照片，由CFP視覺中國、達志影像供《ETtoday東森新聞雲》專用，任何網站、報刊、電視台未經CFP許可，不得部分或全部轉載，違者必究！