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編輯周記／微風南山自動洗頭機搶先用　6分鐘治「懶癌」

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▲Of cosmetics引進「自動洗頭機」。

文／櫻桃籽　圖、影音／小尾

微風南山即將於1／10（周四）開幕，今（1／8）微風南山舉辦開幕記者會，其中位於3樓的日本髮品品牌Of cosmetics引進的自動洗頭機，先前就引起「懶癌」患者關注，開幕期間免費體驗，櫻桃籽今天搶先試用，6分鐘完成洗護，起身後可到「自助區」自行吹整。

▲▼Of cosmetics。（圖／記者林明瑋攝）

▲Of cosmetics位於微風南山3樓atré百貨內。

以體驗面來說，用自動洗頭機洗頭，有點類似「人肉洗車」的概念；以機器面來說，自動洗頭機的操作原理有點像是「洗衣機」。

自動洗髮機運作方式有點類似「洗衣機」，Of cosmetics在機器內注入洗髮精，讓洗髮精能跟著水柱一同出來，透過這種方式進行清洗，因此並不會感覺有一坨洗髮精噴上頭髮的感覺。

▲▼Of cosmetics。（圖／記者林明瑋攝）

▲Of cosmetics為了讓消費者體驗髮品，特別引進自動洗頭機。

要體驗自動洗頭機會經過幾個程序，第一步是頭皮檢測，測試合適的髮品；第二步再到洗頭機就緒，專櫃人員會替你圍上防水布，防止洗頭水柱弄濕衣服；第三步躺下後，專櫃人員會設定機器、將你髮際線以後的頭髮用頭罩遮住。最後，就開始正式進入洗髮流程。

▲▼Of cosmetics。（圖／記者林明瑋攝）

▲以中長髮來說，自動洗頭機6分鐘能完成洗頭程序。

由於自動洗頭機擺放在一個開放空間，為避免尷尬，會為你遮上一條毛巾，讓人可以放鬆、放心體驗自動洗頭機。洗頭時，水柱會以不同方向深入毛孔沖洗，一方面有按摩效果，一方面又能深層清潔，但聲音稍大就是，最後專櫃人員會為你抹上適合的護髮品收尾。

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洗、護結束後，可以移動到「自助區」，自行吹整頭髮，此時專櫃人員會再推薦免洗護髮品給你使用，完成整個洗、護、吹整程序。

▲▼Of cosmetics。（圖／記者林明瑋攝）

▲▼Of cosmetics。（圖／記者林明瑋攝）

▲使用自動洗頭機洗完頭髮後，需要自己到自助區吹整，會有專員為你推薦免沖洗護髮品。

關鍵字：

櫻桃籽, 櫻桃籽的美感養成計畫, 自動洗髮機, 洗頭髮, 編輯周記, 微風南山, Of cosmetics
fashion.net

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