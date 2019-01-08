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微風南山真面目公開！開幕期間買就送TESCOM吹風機、滿3800送法國精品包

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▲1分鐘搶先逛微風南山。（影／記者張妤瑄攝）

記者張妤瑄／台北報導

等了許久，信義區新百貨微風南山終於將在1／10（周四）開始正式對外營業，今（1／8）舉辦開幕記者會，終於對外公開內部真面目，9層樓空間（B2～7F）共佔1萬6,200坪，並與日本JR東日本集團旗下的車站型百貨atré合作，是atré海外首店，並藉此引進不少日本獨家品牌，全館約200個專櫃，獨家店櫃有130家，其中23％為國際精品、45％為餐飲。

▲▼微風南山 。（圖／記者湯興漢攝）

▲▼ 微風南山。（圖／記者張妤瑄攝）

▲微風南山與日本JR東日本車站型百貨atré合作。（圖／記者湯興漢、張妤瑄攝）

1／10～2／20開幕期間，與玉山銀行合作的臺北南山廣場聯名卡也祭出超棒好禮，包含不限金額發票就能換TESCOM吹風機、消費滿新台幣3,800元就送法國精品MM6手拿包（皆限量2000份，送完為止）、消費滿15萬元就送大同空氣清淨機（限量120份）。

▲▼微風南山。（圖／微風南山提供）

▲南山卡消費不限金額送TESCOM。（圖／業者提供）

MM6是Maison Margiela副線品牌，承襲主線個性、不隨波逐流的時尚風格，包含小S、微風老闆娘孫芸芸、策略長廖曉喬都是粉絲。

▲▼微風南山。（圖／微風南山提供）

▲▼微風南山。（圖／微風南山提供）

▲消費滿3,800元送MM6手拿包、15萬元送大同空氣清淨機。（圖／業者提供）

微風在信義區坐擁三間百貨，包括微風松高、微風信義、微風南山，要如何在全世界百貨密度最高的信義區吸客，成為外界最關心的問題。微風董事長廖鎮漢表示：「餐飲比例高是因為10年前買東西順便吃喝，但現在是先去吃再買東西。」

廖鎮漢也透露：「微風景氣很好，雖然零售服飾減少很多，餐飲卻很好，因此餐飲比例越來越多是必然趨勢。」

▲▼ 微風南山。（圖／記者張妤瑄攝）

▲微風南山內有45％是餐飲品牌，其中藍瓶咖啡期間限定店未開幕前就受到大眾關注。（圖／記者張妤瑄攝）

以餐飲來說，開幕前就話題十足的「Blue Bottle Coffee（藍瓶咖啡）」期間限定店也正式登場，另有知名鐵板燒品牌犇與「廚魔」米其林三星香港名廚梁經倫Alvin Leung合作的「Daimon・犇廚魔館」，及LVMH集團旗下的CÉ LA VI等。

▲▼ 微風南山CE LA VI。（圖／微風南山提供）

▲▼ 微風南山CE LA VI。（圖／微風南山提供）

▲高樓層最受矚目的當屬LVMH集團旗下的CÉ LA VI。（圖／業者提供）

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以精品來說，微風開幕前就搶先釋出三大微風獨家代理的重點品牌，包含alexanderwang、MM6、米蘭複合式精品店10 Corso Como，另有南韓精品墨鏡Gentle Monster、女神卡卡愛牌Linda Farrow、梅根王妃愛牌Stella McCartney等，還有LOEWE全台首間男女裝旗艦店、VALENTINO（范倫鐵諾）男裝旗艦店等。

▲▼微風南山。（圖／微風提供）

▲微風獨家代理alexanderwang登台。（圖／業者提供）

關鍵字：

信義區, 百貨, 微風南山, MM6, TESCOM, 藍瓶咖啡, Blue Bottle Coffee, 廚魔, alexanderwang, VALENTINE, 范倫鐵諾, LOEWE, alexanderwang, 王大仁, GENTLE MONSTER, Stella McCartney
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