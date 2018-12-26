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盤點微風南山3大獨家精品　「大仁哥」ALEXANDER WANG終於登台

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▲▼微風南山。（圖／微風提供）

▲微風南山即將於1／10正式開幕，有3大品牌是獨家精品，快來瞭解一下。（圖／微風提供，以下同）

記者張妤瑄／台北報導

等待許久，微風南山即將在2019年1月10日正式開幕，屆時微風獨家代理的三大精品品牌alexanderwang、MM6、米蘭複合式精品店10 Corso Como都將登台，成為微風南山吸引時尚咖的重量級品牌。

【1】alexanderwang：1樓

▲▼微風南山。（圖／微風提供）

▲alexanderwang店裝設計將採霧面風格，並配有全透明式櫥窗，營造摩登感。

人稱「大仁哥」的台裔美籍設計師Alexander Wang（王大仁）近年來名號響亮，曾經入主BALENCIAGA（巴黎世家）而後專心經營個人品牌，他不按牌理出牌的潮流風格，吸引許多時尚迷的心，只可惜台灣一直未有專賣店，但好消息是明年首間店就將開幕。

▲▼微風南山。（圖／微風提供） ▲▼微風南山。（圖／微風提供）

▲alexanderwang獨特的街頭潮流風格，加上前衛的時尚感，吸引無數時尚迷的心。

alexanderwang將開在微風南山1樓，以全新的小寫Logo為主軸，外觀為霧面裝潢，全透明式的櫥窗能有大量空間延伸感，店內有運動場看檯陳列架與鷹架衣桿、展示櫃等，呼應秀場概念，風格摩登，超令人期待。

▲▼微風南山。（圖／微風提供）

▲alexanderwang微風南山店裝搶先看。

【2】10 Corso Como：1樓

▲▼微風南山。（圖／微風提供）

▲米蘭殿堂級潮流選貨店10 Corso Como也將登台。

去年巴黎殿堂級潮店Colette熄燈號讓全球時尚迷都難過，但與之齊名的米蘭殿堂級潮店10 Corso Como在時尚圈依然有穩健地位，這回也將登台坐鎮。

為10 Corso Como設計LOGO的藝術家Kris Ruhs更來台場刊緊盯裝潢，開幕後會引進10 Corso Como與9大品牌的聯名商品，其中包含：Maison Margiela、FILA、Levi’ s、Melissa、K-WAY、Birkenstock、Moleskine、Superga、Moon boot。

▲▼微風南山。（圖／微風提供）

▲10 Corso Como開幕首波推出9大品牌聯名商品。

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【3】MM6：2樓

▲▼微風南山。（圖／微風提供）

▲MM6是許多明星的愛牌。

法國時尚品牌Maison Margiela副線MM6，承襲主線個性、不隨波逐流的時尚風格，成為時尚迷每季關注的焦點品牌，包含微風老闆娘孫芸芸、策略長廖曉喬都是粉絲。

目前MM6在微風信義設有期間限定快閃店，1月微風南山開幕後，正櫃將開在2樓，實驗性的空間，銀色漩渦裝潢勢必吸引許多網美打卡拍照。

▲▼ MM6穿搭。（圖／翻攝IG）

▲▼ MM6穿搭。（圖／翻攝IG）

▲▼ MM6穿搭。（圖／翻攝IG）

▲孫芸芸、小S甚至是來到百貨內監工的廖曉喬都穿MM6服裝。

▲▼微風南山。（圖／微風提供）

▲▼微風南山。（圖／微風提供）

▲MM6銀色店裝很吸睛，有望成為網美打卡熱點。

關鍵字：

微風南山, Breeze, 微風, 微風百貨, 百貨, Alexander Wang, Maison Margiela, MM6, alexanderwang, 10 Corso Como, 複合式精品店
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