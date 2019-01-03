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正走＋倒走＋踮腳走40分鐘　燃脂效果比跑步更好

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▲▼走路,健走,運動。（圖／翻攝PEXELS）

▲走路走對，燃脂效果驚人。（圖／翻攝PEXELS）

編輯／Rose

每個人每天都在走路，雖然其實走路是日常，但如果用對方法，是能有效減肥的。你知道嗎，光是變化走路方式，就能訓練的腰、背、腿等不同肌群，想要走路減肥，能試試看「正走＋倒走＋踮腳走」三種方式，一天只要40分鐘就能成功燃脂。

走路燃脂的4大注意事項

【1】每天快走40分鐘

快走才能達到鍛煉效果，每次至少持續40分鐘，等到習慣這種強度的訓練後，可以慢慢提升到60分鐘，會感受到跟跑步一樣的出汗效果。

▲▼走路,健走,運動。（圖／翻攝PEXELS）

▲至少也走40分鐘才有效。（圖／翻攝PEXELS）

【2】正走＋倒走＋踮腳走，燃脂效果更佳

倒走可以鍛鍊到平常很少練到的腰、背部肌群；踮腳走可以鍛鍊到腿部肌肉，尤其能讓小腿肌更緊實。但由於倒走＋踮腳走都屬於非常態走路姿勢，時間拉長對髖關節與膝蓋都不好，建議一種以5～10分鐘為佳，其餘時間正走即可。

【3】燃脂效果更驚人，可試試看「走＋跑」間歇式運動

高強度運動配合低強度運動，是間歇式運動的精髓，同時也比單純的有氧運動相比，強度更高，燃燒脂肪的速度也更快。

走＋跑的訓練方式能先跑15分鐘，走路45秒，交替運動20分鐘。或者，也能快跑60秒，快走3分鐘，進行30分鐘，能達到比單純快走更驚人的燃脂效果。

▲▼走路,健走,運動。（圖／翻攝PEXELS）

▲搭配跑步效果更好。（圖／翻攝PEXELS）

【3】草坪、操場上快走為佳

柏油路過於堅硬，回彈力不足，且面對大馬路空氣不佳，對呼吸道不好，不太適合當作快走的運動地點，建議在泥土地上、草坪、操場上快走，效果更好。

▲▼走路,健走,運動。（圖／翻攝PEXELS）

▲在有彈力的地板上進行最好，如操場跑度、草坪等。（圖／翻攝PEXELS）

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【4】姿勢要注意

快走運動有幾點注意事項，絕對不能雙手放背後、抱胸前、放口袋等輕鬆姿態，會失去活動關節、調節肢體平衡的效果，還很容易跌倒。另外，也要記得持續補充水分，避免脫水。

關鍵字：

走路, 減肥, 瘦身
fashion.net

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